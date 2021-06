Brandschutz in »Rigaer 94« ausreichend

Berlin. Nach einer am Donnerstag mit einem gewaltsamen Zutritt durch die Polizei begonnenen Brandschutzprüfung im Hausprojekt »Rigaer 94« in Berlin-Friedrichshain hat sich Berlins Innensenator Andreas Geisel am Freitag für eine Räumung des Projektes ausgesprochen. Ein Räumungstitel durch den Eigentümer könne mit Hilfe der Polizei durchgesetzt werden, teilte er am Freitag mit. Bei der Prüfung am Donnerstag waren nur kleine Mängel festgestellt worden, die kein sofortiges Handeln nötig machten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Obwohl Bewohner des Hausprojektes dem Brandgutachter freien Zugang ohne Polizeibegleitung zum Haus versichert hatten, bestand dieser am Donnerstag auf einer Begleitung durch Polizeibeamte. Es waren bis zu 1.000 Beamte im Einsatz. (jW)