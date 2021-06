Erneute Angriffe Israels auf Gaza

Gaza. Zum zweiten Mal in dieser Woche hat Israel Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. Die Armee teilte mit, Kampfjets hätten als Vergeltung für Attacken mit Brandballons aus dem Küstengebiet in der Nacht zu Freitag eine Militärbasis und eine Raketenabschussstellung der Hamas beschossen. Die Hamas reagierte nach eigenen Angaben auf die Luftangriffe mit Feuer aus Maschinengewehren. Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatte die israelische Luftwaffe den Gazastreifen angegriffen. (AFP/jW)