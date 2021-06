Udoma Janssen Unterdrückte Traditionen beleben: Bandleader Shabaka Hutchings

»Field negus / Pick up your burning cross / Think of home / Hustle / For the culture / To never forget the source / In remembrance of those fallen / Let the circle be unbroken / Envision yourself levitating / Throughout the madness, stay strong / Black«

Die Titel der Tracks auf »Black to the Future« der Londoner Gruppe Sons of Kemet ergeben ein Gedicht, das die Kernidee des Albums so gut beschreibt, dass man sich keine Mühe geben muss, es selbst zu versuchen. Bandleader Shabaka Hutchings, eine der zentralen Gestalten der Londoner Jazzszene, bezeichnet das Album als eine »Reise zum Mittelpunkt« – sowohl formal als auch inhaltlich. Formal ist der Mittelpunkt das Instrumentalstück »Never Forget the Source«, inhaltlich eine Mahnung, beim Erschaffen einer menschenfreundlicheren Zukunft die Vergangenheit bzw. den Ursprung nicht zu vergessen. Hutchings bindet seine Vorstellungen von dieser Zukunft stark an die Traditionen an, manchmal vielleicht etwas zu stark. Der Gedanke, unterdrückte Traditionen zu beleben, ist in einer Welt, die immer noch in erschreckendem Maße von der christlichen Religion – und deren kulturellen Nachwirkungen – geprägt ist, allerdings verständlich. Und so geht es um vergessene Mythologien, Erinnerung, Heilung und Stärke. Und um die Macht, endlich etwas zum Positiven verändern zu können.

»Black to the Future« ist ein Abbild Londons südlich der Themse. Die Klänge von karibischem Karneval und HipHop-Soundsystems fließen in einer Musik zusammen, die alle Einflüsse zu einem neuen Jazz verbindet. Das HipHop-Element entstammt jenem Hip­Hop, den Chuck D von Public Enemy mal als »Black America’s CNN« bezeichnet hat, nicht dem, der bei aller produktionstechnischer Finesse bestenfalls »Black America’s Shopping Channel« ist. Es geht, gerade in der bewussten Anbindung des Albums an »Black Lives Matter«, um Inhalte. Um diese auch dem letzten klarzumachen, versammelt Shabaka Hutchings hier so viele Vokalisten wie auf keinem seiner bisherigen Alben: die US-amerikanische Jazzpoetin Moor Mother, den britischen Grime-MC D Double E und den Spoken-Word-Künstler Kojey Radical.

Der Jazz, der in den letzten Jahren aus London kommt, ist immer auch Pop. Das elitäre Klugscheißertum, das gerade in Deutschland über Jahrzehnte mit dem Genre fest verbunden war (der »Jazzkenner« ist in etwa so unsympathisch wie der »Weinkenner«, der sich gerne überheblich lächelnd zu Weinen äußert, die andere Gäste zur Party mitgebracht haben), geht ihm völlig ab. Er ist Clubmusik, Tanzmusik, Protestpop. Die Vorabsingle »Hustle«, in der Kojey Radical das »Hustling«, die aus der Not geborene Fähigkeit, mit minimalen Mitteln etwas zu erschaffen, positiv als identitätsstiftendes Merkmal umwertet, ist dann tatsächlich so sehr Grime, wie es Jazz ist. Das ist eine der großen Stärken dieser Szene: Sie lässt Genregrenzen obsolet erscheinen. Und dass das nicht zu einem willkürlichen, undefinierten Mischmasch führt, sondern in klar definierten Stücken aufgeht, ist ein großes Verdienst.

Die funky Tuba von Theon Cross ist, anstelle eines Basses, der Ankerpunkt von »Black to the Future«. Sie ermöglicht den anderen Musikern die freie musikalische Bewegung und mir, das Wortpaar »funky Tuba« zu benutzen. Dazu hat man ja auch eher selten die Gelegenheit. Die beiden Perkussionisten Edward Wakili-Hick und Tom Skinner verbinden die Genres mühelos, und Shabaka Hutchings’ Saxophon übernimmt die Funktion einer Singstimme. In den besten Momenten ist »Black to the Future« ein Protest, den das Gefühl der Zusammengehörigkeit in eine ekstatische Party übergehen lässt. In den seltenen schlechteren Momenten, den von Joshua Idehen gesprochenen Intros und Outros, ist das didaktische Element sehr grobschlächtig und überdeutlich. Aber das soll nicht davon ablenken, dass aus der Londoner Jazzszene mal wieder eines der spannendsten, interessantesten und wichtigsten Alben der Zeit gekommen ist.