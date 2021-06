Weiter Materialmangel im Handwerk

Berlin. Etwa zwei Monate müssen derzeit Verbraucher hierzulande auf einen Handwerker warten. »Im Bau und Ausbau sind es durchschnittlich 8,8 Wochen«, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabend). Ein Grund für die lange Wartezeit sei die Unterbrechung der Lieferketten in der Coronakrise. »Baumaterialien sind knapp und die Materialpreise haben sich exorbitant erhöht«, sagte Wollseifer. Es fehle praktisch an allem, was man für den Hausbau brauche. (dpa/jW)