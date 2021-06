China: Tote nach Explosion in Markthalle

Beijing. Bei einer Gasexplosion in einer Markthalle in der zentralchinesischen Provinz Hubei sind staatlichen Medien zufolge am Sonntag zwölf Menschen getötet und 138 verletzt worden, 37 davon schwer. Der Vorfall habe sich gegen 6.30 Uhr (Ortszeit) in der Stadt Shiyan ereignet, berichtete der Fernsehsender CCTV. Die Rettungsarbeiten dauerten am Sonntag abend noch an, teilten die Behörden der Kommunistischen Partei in der Provinz mit. Rund 150 Menschen seien bis dahin aus den Trümmern des Gemüsemarktes gerettet worden. Ermittlungen zur Ursache der Explosion seien eingeleitet worden, hieß es. (dpa/jW)