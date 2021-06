Israel: Demonstranten feiern Ablösung Netanjahus

Jerusalem. Vor der erwarteten Ablösung des rechten israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben Demonstranten vor seinem Amtssitz in Jerusalem bereits gefeiert. Kritiker des scheidenden Regierungschefs jubelten und tanzten am Sonnabend abend. Auf einem der Schilder stand: »Bibi (Netanjahus Spitzname), das ist dein letzter Sonnabend in Balfour, fang an zu packen.« Vor dem Amtssitz an der Straßenecke Balfour und Smolenskin war es immer wieder zu Protesten gegen den Premier gekommen, gegen den ein Korruptionsprozess läuft. (dpa/jW)