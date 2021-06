»Wir sind blind geworden für das Machbare«

imago sportfotodienst »Die Pandemie mit ihren schmerzlichen Folgen für den Amateur- und Breitensport wirkte wie ein Finger, den man in eine Wunde legt«: Ein Fußballplatz in Hagen, Nordrhein-Westfalen

Ohne Sportanlagen kein Sport – das hat die Pandemie vor Augen geführt. Das Problem ist gesellschaftspolitisch sicher eines der drängendsten, doch es scheint nicht adäquat nachdrücklich und ohne die notwendige Vehemenz vorgetragen. Fehlt für die Sportstätten die Lobby? Warum tut sich ein so sportliches Land seit Jahrzehnten derart schwer damit?

Wir müssen zunächst klären, welchen Sport wir meinen. Der medienpopuläre Spitzensport darf ja während der Pandemie stattfinden, er wird privilegiert – was ein Großteil der Bevölkerung mit Recht missbilligt. Es war und ist sehr unsolidarisch, wenn der kommerzielle Sport erlaubt wird, aber das Sporttreiben der Kinder und Jugendlichen in den Vereinen z. B. nicht. Bäder, Sportplätze, Schulsport, Fitnessstudios u. v. m. bleiben trotz exzellenter Hygienekonzepte geschlossen. Offensichtlich gibt es eine starke Lobby für den medial wichtigen Spitzensport. Schwer tun sich die Kommunen, Länder und der Bund dagegen damit, den ganz normalen Sport der Bevölkerung sach- und bedarfsgerecht zu finanzieren. Man könnte vermuten, dass der Staat dem Gemeinwohl, was die derzeitigen räumlichen Rahmenbedingungen für die Menschen für Sport und Bewegung betrifft, zu wenig Beachtung entgegenbringt. Aus dem angekündigten »Goldenen Plan« für Sportstätten ist leider auch nur ein bisschen »Blattgold« geworden.

Wer müsste beim wichtigen Sportstättenthema für den entscheidenden Impuls sorgen, damit es endlich energisch angepackt wird?

Meines Erachtens brauchen wir ein klares, strukturiertes und zentrales und ausreichend ausgestattetes Förderprogramm vom Bund. Allerdings, und das sei ausdrücklich betont, nicht im Sinne einer reinen Objektförderung, sondern im Sinne einer Weiterentwicklung und bedarfsgerechten Gestaltung der Kommunen. Ein solches Programm muss also unbedingt eingebettet sein in die jeweilige Stadtentwicklung und demzufolge auch von mehreren Ministerien getragen werden, die auf diesem Gebiet kompetent und involviert sind. Es gibt bereits Programme mit verschiedenen Ansätzen wie das Städtebauförderprogramm »Sozialer Zusammenhalt«, etwas ähnliches müsste man für den Sport erreichen. Da­rüber hinaus gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass nicht – wie oft üblich – nur die großen Städte diese Fördermittel abgreifen, sondern der ländliche Raum und die Landkreise ebenfalls angemessen zum Zuge kommen. Immerhin machen die Hälfte unserer Kommunen kleine Städte aus, die um so besser um die Bedeutung und um die Bedürfnisse des Sports und ihrer Vereine vor Ort wissen.

Vor fast genau zwei Jahren hatten Sie gegenüber mehreren Mitgliedern des Sportausschusses im Bundestag bemängelt, die Sportstätteninfrastruktur in der Bundesrepublik sei »viele Jahre fahrlässig vernachlässigt« worden. Vermutlich könnten Sie Ihre Kritik heute mit denselben Worten wiederholen.

Das ist richtig, und das habe ich im März bei einer Anhörung zum Thema Sportstätten im Sportausschuss des Bundestags auch getan. Anders als in der öffentlichen Diskussion um Sportstätten, falls sie – was selten genug ist – einmal geführt wird, gilt mein erster Ansatz gar nicht einmal dem riesigen Sanierungsstau, den wir seit Jahren vor uns herschieben. Es geht mir persönlich zuerst nicht um Milliardensummen, sondern darum, wie wir die Probleme im Bereich der Sportstätten lösen.

Diese behindern und lähmen den Sportbetrieb und frustrieren die Sporttreibenden.

Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir durch die immensen Summen, die für die Sportstättensanierung notwendig sind und im Raum stehen, blind geworden sind für die Kleinigkeiten, für das, was die Sporttreibenden wirklich belastet. Beim Blick auf diesen gewaltigen und schier nicht zu bewältigenden Berg sind wir blind geworden für das Machbare. Auch kleinere Reparaturen und Erneuerungen können bereits dazu führen, dass ganze Mannschaften wieder Spaß an ihrem Spiel haben können. Das sind die Relationen, die mich zuallererst bewegen. Viele Probleme bestehen wegen kleiner Mängel mit verheerenden Folgen.

Sie meinen, das Problem sollte zunächst einmal von unten und nicht von oben betrachtet werden?

Zumindest ist eine nur an Summen und Finanzen orientierte Betrachtung nicht gleich auch die beste Lösung. Diese Verengung halte ich für falsch und plädiere für eine komplexere Betrachtung. Ein Loch im Fußboden, Sportgeräte, die nicht gewartet werden und ein gesundheitliches Risiko darstellen, eine Toilette, die nicht funktioniert: Es sind viele kleinere und überschaubare Dinge, worunter viele Sporttreibende, Übungsleiterinnen oder Sportlehrer leiden. Schäden und Versäumnisse, denen man unkompliziert zu Leibe rücken könnte. Köln ist dafür ein gutes Beispiel. Dort hat das städtische Sportamt eine Art »Eingreiftruppe« mit Handwerkern ins Leben gerufen, die unkompliziert, zügig und ohne viel Verwaltungsaufwand kleinere Reparaturen in den Sportstätten erledigt.

Ein Beispiel, das schnell Schule machen könnte?

Auf diese Weise werden Mängel schleunigst behoben, werden Schäden nicht so groß, bis womöglich beträchtliche Summen in die Hand genommen werden müssen oder sogar Schließungen drohen. Vor allem muss der Sportbetrieb nicht länger als nötig leiden, wenn sofort gehandelt wird. Den Sport zu ermöglichen, das ist nach meinem Verständnis das allererste Gebot und sollte im Zentrum aller Überlegungen stehen. Es geht ja oft schon damit los, dass Mängel bei den Kommunen gar nicht bekannt sind, dass sie nicht gemeldet oder an die richtigen Leute weitergemeldet werden und es gar keine verlässlichen Informationen darüber gibt. Oft wurde das klassische Hausmeistermodell abgeschafft. Dieses Personal wurde aus Kostengründen zunehmend reduziert mit dem Ergebnis, dass ein Hausmeister jetzt vielleicht für mehrere Sportanlagen verantwortlich ist und nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht. So geht die Übersicht für den Zustand in den einzelnen Sportstätten verloren. Ich habe auch schon von Handwerkern gehört, die wieder abgerückt sind, weil kein Hausmeister anwesend war und ihnen niemand pünktlich aufgeschlossen hat. Hinzu kommt eine überbordende Bürokratie.

Sie meinen die Sportämter?

Wenn in einer Sporthalle ein paar Leuchtröhren auszuwechseln sind, sind für diesen Vorgang, je nach Kommune, vier oder fünf Ämter eingebunden, und es braucht vielleicht noch eine Ausschreibung, damit der Auftrag endlich vergeben werden kann. Das bedeutet einen riesigen Verwaltungsaufwand, bedeutet höhere Kosten und einen Zeitverlust. Alles Umstände, unter denen der Sportbetrieb länger als nötig leiden muss, selbst wenn das Geld für die Mängelbeseitigung vorhanden ist. Oft hat der Sport in den Städten und Gemeinden auch nicht die Lobby, und es heißt: »Ihr seid noch nicht dran, andere Baustellen sind wichtiger und dann erst der Sport.« Unter solchen Verhältnissen addieren sich die Mängel, ihre Beseitigung dauert länger und wird teurer, und im gleichen Maße nimmt der Frust bei Sportlerinnen und Sportlern zu, bei den Übungsleitern in den Vereinen und den Lehrkräften, die gern ihren Sportunterricht abhalten würden.

Das klingt, als wäre der deutsche Arm der IAKS mit der Sportstättenpraxis bestens vertraut.

Wer, wenn nicht wir, könnte man lakonisch fragen. Als Organisation sind wir mit dem Thema natürlich engstens verbunden. Im übrigen, wenn ich das hier einflechten darf, gilt das ebenfalls für mich persönlich und meine Passion, den öffentlichen Raum als Stätte für Sport und Bewegung zu begreifen und diesen Zusammenhang stadtplanerisch entsprechend zu berücksichtigen. Nach Projekten in Köln und Bonn arbeite ich gerade an Aufträgen in Heilbronn und Freiburg im Breisgau, bin also kein Theoretiker, sondern weiß Bescheid, was in der Praxis bei den Kommunen abläuft. Unter dem Dach der IAKS haben wir in Deutschland derzeit 370 Mitglieder. Das sind weniger Einzelpersonen als vielmehr Kommunen, Verbände, Firmen, Architekturbüros oder Hersteller von Sportgeräten. Bei uns ist alles an renommierten Adressen vertreten, was in irgendeiner Form mit Sportstätten zu tun hat – von der Planung und der Konzeption über Bau, Modernisierung und Sanierung bis hin zur Ausstattung sowie zu Betrieb und Unterhaltung. Mit der Branche repräsentieren wir aktuell ein Marktvolumen zwischen drei und vier Milliarden Euro und etwa 100.000 Arbeitsplätze.

Nach wie vor steht wie ein Monument die Zahl von 31 Milliarden Euro im Raum, auf diese Summe beziffert der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) den bundesweiten Sanierungsbedarf bei den mehr als 230.000 Sportstätten. Bei der jüngsten Anhörung im Sportausschuss am 24. März erneuerten die Vertreter der Linken ihren Vorschlag, binnen zehn Jahren jährlich eine Milliarde in die Sanierung der Sportstätten zu stecken. Das müsste wie Musik in Ihren Ohren klingen.

Diese Riesensumme, die da im Raume steht, wirkt im Grunde genommen wie ein Hemmnis. Damit wird praktisch das Signal ausgesandt, dass das Problem sich dermaßen groß und gewaltig aufgetürmt hat, dass man davor zurückschreckt und es zu einer Art Ohnmacht führt nach der Devise: »Lieber gar nichts anfassen.« Nach meinem Verständnis bräuchte es zunächst einmal eine gründliche Analyse, das heißt eine genaue Betrachtung der Sportstätten. Wenn wir die Situation in ihre Einzelteile zerlegen, dann wäre beispielsweise zu sehen, was an Reparaturen oder Sanierungen relativ einfach und mit großer Wirkung zu bewerkstelligen ist und wo an größeren Investitionen tatsächlich kein Weg vorbei geht. Zugleich ist die Analyse wichtig, um festzustellen, wo und vor allem welche Sportstätten tatsächlich benötigt werden. Der Bund stellt durch verschiedene Förderprogramme für 2021 rund 600 Millionen Euro zur Verfügung. Mehr Geld wäre hilfreich, doch müssen in dieser Relation ebenso die Kapazitäten beim qualifizierten Fachpersonal betrachtet werden. Bei einer Milliarde Euro pro Jahr würden die Kommunen wahrscheinlich in Schwierigkeiten geraten. Große Kommunen mit Fachpersonal profitieren von den Geldern eher als kleine mit wenigen Angestellten, die die Anträge in den relativ kurzen Einreichungszeiträumen kaum bewältigen können und auf mehr Unterstützung von Planungsbüros angewiesen sind.

Im Dezember 2019 nährte Innenminister Horst Seehofer Hoffnungen auf einen großen Wurf. Es wurde dann ein »Investitionspakt Sportstätten«, bei dem der Bund seit 2020 bis 2024 rund 640 Millionen Euro gibt und die Länder, die bei den Sportstätten gesetzlich in der Verantwortung stehen, sowie die Kommunen das Paket um reichliche 210 Millionen Euro ergänzen sollen. Ist das der große finanzielle Durchbruch?

Prinzipiell halte ich das Modell »Goldener Plan« mit der gleichzeitigen Beteiligung von Bund, Ländern und Kommunen an den Ausgaben für sinnvoll. Außerdem hat es sich in der Geschichte der Bundesrepublik über 30 Jahre hinweg gut bewährt. Allerdings sollte ein neues Programm nach ähnlichem Muster nicht allein beim Bundesministerium des Innern angesiedelt sein, sondern auf Bundesebene verschiedene Ministerien wie Soziales, Familie, Gesundheit und Bauen mitnehmen. Denn es geht nicht zuerst um Steine, Beton und Kunstrasen, sondern um Grundsätzlicheres: Zu einem solchen Programm gehört zwangsläufig die Diskussion darüber, welche gesellschaftlichen Wirkungen es mit sich bringen und wer davon vor allem profitieren soll. Es geht also um mehr als die einseitige Betrachtung der Sportstätten als etwas rein Materielles, sondern sie sollen nach meinem Verständnis Mittel zum Zweck sein. Sie sollen das Leben der Menschen bereichern, Spaß am Sport wecken und erhalten. Wie das geht und was wir dafür brauchen, müsste ins Zentrum der Diskussion rücken, statt lediglich über Milliardensummen zu sprechen. Darum auch mein leidenschaftliches Plädoyer für die stärkere Einbindung und Nutzung des öffentlichen Raums zum Sporttreiben. Dieses Thema ist in diesem Zusammenhang bisher völlig unterbelichtet.

Sie als Teil der Sportstättenbranche wollen also eine fundamentale Diskussion darüber anstoßen, was Sport eigentlich ist?

Genau. Weil es in diesem Zusammenhang unerlässlich ist, dass wir zuallererst an die Sporttreibenden und den ganz praktischen Nutzen denken, den die Sportstätten für sie haben sollen. Kinder zum Beispiel brauchen keine teuren Dreifelderhallen. Für ihre Bedürfnisse genügt eine vielseitig ausgestattete Sporthalle mit bunten Wänden, die zum Sporttreiben einlädt und ihnen die Freude an Sport und Bewegung vermittelt. Überlegungen, die nicht zuletzt wichtige Indikatoren für Kosten sind.

Bei einem Denkansatz wie diesem wäre die Pandemie sogar hilfreich, weil sie wie ein Katalysator für Einsichten in den Wert des »kleinen Sports« und die dafür notwendigen Voraussetzungen an der Basis wirkt.

Die Pandemie mit ihren schmerzlichen Folgen für den Amateur- und Breitensport wirkte wie ein Finger, den man in eine Wunde legt. Die vergangenen Monate im Dauerlockdown haben den Sporttreibenden sogar körperlich spürbar und in der Gesellschaft deutlich gemacht, welchen ungeheuren Wert die Sportvereine und Sportstätten haben. Das von den Medien transportierte Bild des Wettkampfsports blendet diese Ebene der Betrachtung fast vollkommen aus. Die auf Ereignisse fokussierte Sportberichterstattung vermittelt schon seit Jahren tendenziell ein völlig verzerrtes Bild vom Wesen des Sports. Mit fatalen Wirkungen unter anderem für Politikerinnen und Politiker und andere Entscheidungsträger, die vom eigentlichen Sport und damit auch vom Wert der Sportstätten oftmals gar keine tiefergehenden Vorstellungen haben. Wie sollen sie vor diesem Hintergrund das Thema überhaupt in den angemessenen gesellschaftlichen Dimensionen erfassen und praktisch angehen können?

Gibt es trotzdem Lichtblicke für Sie?

Unbedingt, vor allem dank der Pandemie. Der Wert der Sportvereine besteht heute meines Erachtens ganz besonders in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen, bei denen dort die Lust an der Bewegung geweckt wird, die in den Vereinen etwas lernen, etwas erleben und etwas mitnehmen fürs spätere Leben. Sport ist weitaus mehr als körperliche Bewegung und Miteinander. Sport ist ein gesellschaftliches Medium. Sport zu treiben, ist ein Gefühl, ein Lebensgefühl der Menschen. Die Pandemie hat das den Menschen eindrücklich klargemacht und vor allem dem Nachwuchs, der unter den Beschränkungen ganz besonders leiden musste. Ich bin nach diesen Erfahrungen optimistisch, dass wir dank der Pandemie auf gutem Wege zu mehr Wachheit für die tatsächlichen Werte des Sports sind. Nun gilt es, dranzubleiben und diese Einsichten nicht wieder zu vergessen. Das gilt ebenso in bezug auf den öffentlichen Raum als »Sportplatz«. Von diesen kommunalen Bewegungsangeboten für die Menschen gibt es viel zu wenige. Auch was das betrifft, so haben uns Pandemie und Lockdown die Augen geöffnet.