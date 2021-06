»Etwas von der Zeit retten – das würde mir gefallen«

Daniel Reinhardt/dpa Krimiautorin Doris Gercke

Sie haben mit Ihren Bella-Block-Krimis Literaturgeschichte geschrieben, wurden als feministische Kultautorin, Lady Crime Writer und als »Bella-Doris« gefeiert. Der »Frauenkrimi« ist seit den 1970ern fast zu einem eigenen Genre geworden. Aber mal ehrlich: Haben Sie den Krimi nicht bald über?

Ich hab’ mich nie als die Herstellerin von Frauenkrimis gesehen. Eher als eine Frau, die verstanden hatte, dass der Kriminalroman ein hervorragendes literarisches Mittel ist, unsere Welt darzustellen. Und dabei werde ich bleiben, auch wenn es immer noch Menschen gibt, die das nicht verstehen; Literaturspießer eben. Die gibt es übrigens bei uns in Deutschland sogar noch unter den Buchhändlern. Sie sind arme Opfer der Trennungstradition zwischen »E«- und »U-Literatur«.

Die Protagonistin Ihres neuen Romans, Klara Böhm, hat ein »NS-Trauma«.

Klara benutzt dieses Wort. Ich selbst würde es nicht benutzen. Weil es den Verdacht nahelegen könnte, die Täter wollten sich zu Opfern machen. Klara hat als sehr junges Mädchen einen Dokumentarfilm über die Toten, die Verhungerten, Sterbenden in den deutschen Konzentrationslagern gesehen. Bei ihr zu Hause wurde nicht über Politik gesprochen. Sie war also vollkommen unvorbereitet und sehr erschüttert. Natürlich hat sie sich an die Eltern gewandt. Als diese ihre Fragen nicht beantwortet haben, war das Verhältnis für immer zerstört. Auch weil ihr dann nach und nach die Bedeutung gewisser Bilder und Gegenstände im Haushalt der Eltern klar wurde.

In Ihrem Buch kehren frühere Schauplätze wie Moskau, Kiew und Odessa wieder. Gibt es da einen persönlichen Bezug zu Russland?

Aufgewachsen bin ich noch mit dem Begriff »russische Untermenschen«. Auch nach 1949, als ich nach Hamburg kam, saß der Feind im Osten. Was verboten ist, macht neugierig, oder? Bis zu meinem zwölften Lebensjahr hatte ich in Greifswald gelebt. Ein freundliches Verhältnis zu den Sowjets war Teil meiner Erziehung.

Im Unterschied zur Ermittlerin Bella Block will die investigative Journalistin Klara nicht mehr die Welt ändern. Deutet Ihr Buchtitel »Die Nacht ist vorgedrungen« auf Resignation hin, auch bei Ihnen?

Zunächst einmal: Ich wüsste nicht, dass Bella Block die Welt verändern wollte. Dass sie von den Leserinnen so gesehen wurde, hat eher damit zu tun, dass sie ihr Leben so gelebt hat, wie viele Frauen gern gelebt hätten. Bella trat auf, als die Frauenbewegung am Ende war. Ich glaube, viele unbewusste Sehnsüchte wurden in sie hineinprojiziert.

Und Klara Böhm? Sie ist eine übriggebliebene Linke, die auf Grund der allgemeinen politischen Lage resignativen Stimmungsschwankungen unterworfen ist. Meine Stimmungsschwankungen, die hängen eher vom Wetter ab. Ganz abgesehen davon ist der Buchtitel – ein Zitat aus einem Lied von Jochen Klepper von 1937 – so eindeutig nicht.

Na, das wird hier nicht verraten. Überhaupt geben Sie Ihrem Lesepublikum ja gern ein paar Nüsse zu knacken und bürsten als Chronistin geradezu mit Genuss gegen den Strich der Mainstream-Lesererwartungen. So ist bei Ihnen die alte und neue BRD samt »Mauerfall« alles andere als eine Erfolgsstory. Und in Ihrem Plot sind die »Guten« nicht gut gut und die richtig »Bösen« lassen sich kaum greifen. Ist die Welt wie im »Krimi noir« undurchschaubar geworden?

Ich habe tatsächlich eine Zeitlang gedacht, die Welt durchschauen zu können. »Wer die Welt verändern will, muss sie erkennen.« Ich bin 1970, am 1. Mai, in die DKP eingetreten. Das stand in meinem Mitgliedsbuch. Und weiter: »… Wer Kraft entfalten will, muss sich organisieren. Wer ein freies, menschliches Leben gewinnen, die Zukunft gewinnen will, muss kämpfen.« Dass es möglich ist, die Welt zu durchschauen, denke ich immer noch. Nur lassen meine Kräfte wohl nach. Ich hab’ ja nicht mal ein Smartphone.

Letzteres muss ja kein Nachteil sein, wenn ich so an die NSA und Co. denke. Apropos: Was sagen Sie denn zu der Beobachtung der jungen Welt durch den deutschen Inlandsgeheimdienst?

Dass dort die Dämlichen sitzen, das hab’ ich schon immer gewusst. Deshalb hat mich die Argumentation nicht überrascht. Gerichtsfest ist sie jedenfalls nicht.

Sagt die examinierte Juristin! Überwachung, Zensur und die Schere im Kopf, beim Personal der Massenmedien wie auch des Literaturbetriebs – all das sind ebenfalls Themen in Ihrem Buch. Einige dieser Szenen sind geradezu zum Brüllen komisch. Gar nicht komisch allerdings ist das Schicksal derer, die zu gewissenhaft recherchieren, wie Klara Böhms Fotografenkumpel Franz.

Ach, der arme Franz … er ist wohl eher ein Opfer der Notwendigkeit geworden, im Krimi einen Toten plazieren zu müssen.

Mehr als dreimal haben Sie Ihr Leben völlig umgekrempelt – erst Sachbearbeiterin, dann 15 Jahre als Hausfrau und Mutter, danach Jurastudium, um Strafverteidigerin zu werden. Statt dessen dann – mit 51 – »Weinschröter, du musst hängen«, Ihr literarischer Senkrechtstarter. Was kommt als nächstes?

Ich würde gern weiter arbeiten. Gegen die Geschichtsvergessenheit »etwas von der Zeit retten«, wie die französische Autorin Annie Ernaux gesagt hat. Das würde mir gefallen.

Warum nicht Bundespräsidentin? Im Unterschied zu Herrn Steinmeier und den meisten anderen Figuren mit diesen Ambitionen wären Sie nicht nur ein exzellentes Rollenvorbild. Sondern auch die vielleicht einzige Bewerberin um das Amt, die eine völlig saubere Weste und keine Leichen im Keller hat …

… außer in meinen Büchern! Tut mir leid, aber die Frage kann ich nicht ernst nehmen. Denn jemand, der oder die diesen Staat repräsentiert, muss ja wohl mit ihm einverstanden sein.