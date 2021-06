Vorhang auf!

Kiran West John Neumeiers »Tod in Venedig«: Marc Jubete, Christopher Evans, Félix Paquet (v. l. n. r.)

Ballettfans können sich nicht beklagen. Kaum dürfen die Vorhänge der Opernhäuser wieder hochgehen, floriert die Tanzkunst. Allen voran zeigt John Neumeier mit seinem Hamburg-Ballett, was schon wieder möglich ist. Mit den Hamburger Ballettagen beginnt am Sonntag zum 46. Mal das renommierteste deutsche Ballettfestival (im vergangenen Jahr musste es wegen der Coronapandemie ausfallen). Die Premiere »Hamlet 21«, außerdem »Ghost Light«, »Tod in Venedig«, das »Beethoven-Projekt I und II« sowie die am 27. Juni gleich zweimal gezeigte Nijinsky-Gala locken zu Livevorstellungen. Am 25. Juni premiert zudem eine seit Jahrzehnten heiß ersehnte Verfilmung: Neumeiers »Ein Sommernachtstraum«, in aktueller Besetzung mit Alexandr Trusch als sensationellem Puck. Den Film gibt es außerdem als DVD und Blu-Ray. Möglicherweise ein Trost für alle, die kein Ticket ergattern konnten oder sich noch nicht ins Opernhaus trauen, wo derzeit 700 Menschen pro Aufführung zuschauen dürfen.

In Berlin und Dresden gibt es derweil Galaprogramme mit dem jeweiligen Hausballett. Das Semperoper-Ballett in Dresden zeigt am Sonnabend und Sonntag »A Collection of Short Stories«: mit Highlights vom traditionellen »Schwanensee« bis zum hochkarätig-exotischen »Faun(e)« von David Dawson. Ende Juni werden diese Kleinode im Stream zu sehen sein. Zuvor zeigt das Staatsballett Berlin am 23. Juni seine ­Gala »From Berlin with Love IV«, mit superschönen Sprüngen von Dinu Tamazlacaru in einem Blitzsolo der Klassik. Der zweite Teil des Abends wird allerdings von wummernder Synthimusik des Yuppieballetts »Half Life« von Sharon Eyal und Gai Behar überschattet. Das mag nicht jeder 40 Minuten lang ertragen.

Ohne negativen Coronatest geht es in Hamburg, Berlin und Dresden nicht ins große Haus, wohl aber in München. Dort lockt das Bayerische Staatsballett am 24. Juni zur Premiere ins Prinzregententheater: mit frischen Werken von Nachwuchskünstlern wie der Britin Charlotte Edmonds. Der programmatische Titel »Heute ist morgen« legt nahe, dass man sich Gedanken über die Lage der Welt gemacht hat.

Die Schwaben setzen hingegen auf bewährte Namen. Am 19. Juni öffnet das Stuttgarter Ballett seine Pforten für »New Works«, also für neue Tänze von Christian Spuck, Marco Goecke, Edward Clug und William Forsythe. Toll für Freunde des zappeligen, hibbeligen, flippigen, aber oft herzlosen Tanzes der Gegenwart mit Akrobatikzulage. Aus der Ferne kann die Premiere kostenfrei online begutachtet werden – eine Errungenschaft, die man auch nach der Epidemie nicht aufgeben sollte.