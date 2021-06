Wie man ein Gebiet beherrscht

Avi Mograbi Es gibt nur noch Freund und Feind: Filmszene aus »The First 54 Years«

Ein älterer Herr sitzt in seinem Sessel. Er stellt sich als Avi Mograbi vor, der in den folgenden zwei Stunden seinen Zuhörern den Inhalt eines Büchleins nahebringen wird, das er in der Hand hält. Dieses »gekürzte Handbuch der militärischen Besatzung« enthalte die Grundregeln, mit denen man ein okkupiertes Gebiet effektiv beherrschen könne. Als »paradigmatischen Fall« werde er die israelische Besatzung palästinensischen Territoriums seit 1967 behandeln.

Natürlich vertauscht diese Fiktion Zweck und Mittel. Es geht um die israelische Politik, und die »Regeln« des angeblichen Handbuchs verdeutlichen, wie Israel seit einem guten halben Jahrhundert zielstrebig daran arbeitet, durch jüdische Siedlungen das eigene Gebiet auf Dauer zu vergrößern und die palästinensische Mehrheitsbevölkerung unter Kontrolle zu halten.

Auf der ersten Ebene des Films gibt Mograbi scheinbar den Besatzern politisch-militärische Ratschläge. Dies ist nicht wörtlich zu nehmen; die wenigsten Zuschauer dürften je in die Lage geraten, eine Besatzung zu organisieren. Der »Handbuch«-Vortrag erlaubt es indessen, emotionslos Leitlinien der Repression zu benennen, um sie durchschauen und kritisieren zu können.

Eine zweite Ebene bringt zeitgenössische Dokumentaraufnahmen. Palästinenser werden verhaftet, mit Stöcken geprügelt, gedemütigt. Beim Rückzug aus dem Gazastreifen zerstören israelische Militärs alles, was den Gegnern künftig von Nutzen sein könnte. All dies zeigt die Praxis, die aus den Leitlinien des »Handbuchs« folgt. Es zeigt die Praxis als Unrecht und stellt die emotionale Ergänzung zur nüchternen Theorie der Beherrschung dar.

Auf der dritten Ebene erinnern sich ehemalige israelische Soldaten an ihre Einsätze in den besetzten Gebieten; der Film ist in Zusammenarbeit mit der israelischen NGO »Breaking the Silence« entstanden, die Zeugenaussagen über die Besatzungspolitik sammelt. Man sieht durchaus unterschiedliche Haltungen zu dem, was die Männer früher getan haben. Sachlicher Bericht, Reue, Scham, eine gewisse Freude über die früher ausgeübte Macht, Einschätzungen von Entscheidungsspielräumen und Handlungsdynamiken: Dies alles ist da. Man kann viel lernen über Situationen in einem Konflikt, der seit 54 Jahren mal auf einem relativ niedrigen, mal auf einem erhöhten Gewaltniveau ausgetragen wird.

Vor allem versteht man die Folgen für beide Gesellschaften. Nach einem halben Jahrhundert der Unterdrückung, der Schikane, des Landraubs ist auf palästinensischer Seite ein nachvollziehbarer Hass entstanden, der künftige Lösungen erschwert und auch von kompromissbereiten Israelis in Rechnung gestellt werden muss. Ebensodeutlich wird, ohne dass es je ausgesprochen würde, dass mittlerweile zwei Generationen von Israelis während ihres Militärdienstes Erfahrung mit der Ausübung von Gewalt sammeln mussten. Das Erstarken extrem rechter Positionen in der israelischen Innenpolitik mag auch dadurch begründet sein.

Es gibt nur noch Freund und Feind; also hätte das »Handbuch« sein Ziel erreicht. Doch immer wieder muss Mograbi bemerken, dass seine Regeln ihr Ziel verfehlten und durch andere Regeln ersetzt wurden. In der Praxis wechselte eine Politik konsequenter Unterdrückung mit einer, die individuelle Perspektiven versprach (wer brav ist, darf in Israel etwas Geld verdienen), mit der Idee, sogar eine palästinensische Selbstverwaltung zuzulassen. Eine solche Strategie aber hat auf mittlere Sicht nur dann eine befriedende Wirkung, wenn diese Selbstverwaltung reale Erfolge hat – was freilich mit dem anderen Ziel nicht zu vereinbaren ist, sich das Territorium mittels Siedlungsbau anzueignen.

Hier stößt die »Handbuch«-Idee an ihre Grenzen. Statt mit einem Regelwerk hat man es mit einer Abfolge von Versuchen zu tun, einander widersprechende Ziele zu erreichen. Zudem werden in keinem längeren Konflikt Strategie und Taktik nur von einer Seite bestimmt. Vielmehr werden Entscheidungen auf der Grundlage von Wissen oder Vermutungen über die Pläne der anderen Seite getroffen. In diesem Film erscheinen die Palästinenser als die Opfer, die sie sicherlich auch sind. Sie treten kaum als die Akteure auf, als die die israelische Armee sie stets sehen musste. Doch sind die Handlungen der Besatzer nicht zu erklären ohne die Handlungen der Unterdrückten und ihrer Organisationen.

Und die Entscheidungen aller Seiten bleiben rätselhaft ohne Blick auf die Weltöffentlichkeit zum einen, innenpolitische Interessen zum anderen. Mogabri arbeitet überzeugend heraus, wie die israelische Besatzungspolitik seit 2000 brutaler wurde. Leitlinie für einzelne Soldaten war nun, erst zu schießen und dann nachzuschauen, ob das Opfer wirklich ein Feind war. Doch setzt die israelische Armee nach wie vor nicht ihr gesamtes Vernichtungspotential ein. Sie wäre in der Lage, Gaza binnen eines Tages in eine Feuerhölle mit Hunderttausenden von Toten zu verwandeln. Zum Glück ist dies bislang unterblieben; wahrscheinlich auch, weil der israelischen Rechten Attacken von seiten der Hamas durchaus nützen.

Auf der anderen Seite setzen die Islamisten auf Raketen. Militärisch tendiert deren Nutzen offensichtlich gegen null. Derlei symbolische Handlungen dienen jedoch beim innenpolitischen Kräftemessen mit der verfeindeten Fatah. Vor allem führen sie, vorhersehbar genug, zu israelischen Angriffen und damit zu vorzeigbaren zivilen Opfern. In einer Phase pseudohumanitärer Lügen gegenüber der Weltöffentlichkeit ist ein Handbuch der Besatzung nicht verständlich ohne Bezug auf ein Handbuch zu Strategien des Widerstands.