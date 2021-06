Aufholen ohne einzuholen

REUTERS/Kim Kyung-Hoon Eine Fingerspitze kann das Rennen um die Spitze der Weltwirtschaft entscheiden

Es ist die nächste Kampfansage der US-Regierung an China: das eine Viertelbillion US-Dollar schwere Investitionspaket, das der Senat in dieser Woche beschlossen hat, und das nur noch vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden muss. Es stellt, verteilt über die kommenden fünf Jahre, rund 250 Milliarden Dollar bereit, um Forschung und Entwicklung in zentralen Hightechsparten von Halbleitern und Telekommunikation über künstliche Intelligenz bis zu Robotik zu fördern. »Wir wollen nicht, dass Amerika in diesem Jahrhundert eine mittelmäßige Nation wird«, erläuterte Charles Schumer, demokratischer Mehrheitsführer im Senat, das Ziel des Programms: »Wir wollen nicht, dass die Tage unter unserer Regie zu Ende gehen.« Das aber dürfte bevorstehen, wenn es China gelingt, seine rasante technologische Aufholjagd, die in einigen Branchen längst zum Überholvorgang geworden ist, fortzusetzen. Und weil es ungewiss ist, ob es durch die Trumpsche, von Joseph Biden fortgesetzte Sanktions- und Embargopolitik gegen die Volksrepublik gelingt, chinesische Hightechkonzerne wie Huawei zu zerstören, legt Washington nun mit einem umfangreichen Anschubprogramm für die eigene Hightechbranche nach.

In Verbindung mit einem weiteren Programm, das die Biden-Administration initiiert hat und das dazu beitragen soll, die Lieferketten der US-Industrie in zentralen Branchen zu sichern, könnte das neue Investitionspaket die Pläne zur »Entkopplung« (»Decoupling«) der USA von China fördern. Herausragendes Beispiel: die Halbleiterbranche. Zwar tragen immer noch 47 Prozent aller weltweit verkauften Halbleiter US-Markennamen. Der US-Anteil an der realen Chipproduktion aber, der 1990 noch bei 37 Prozent gelegen hatte, ist auf gerade einmal zwölf Prozent gefallen. Die Ursache: Die US-Branche hat den kostspieligen Herstellungsprozess weitgehend an Konzerne in Ostasien ausgelagert. Bereits die Trump-Administration hatte sich bemüht, die Produktion wieder stärker ins eigene Land zu holen und damit von Zulieferern aus dem Ausland unabhängiger zu werden. Bei Taiwans riesiger Chipschmiede TSMC hatte sie Erfolg: Die Firma gab im vergangenen Jahr bekannt, eine Fabrik in Phoenix (Arizona) zu errichten. Bidens gewaltige Förderprogramme für die Halbleiterindustrie machen den Ausbau der Produktion in den USA nun richtig attraktiv; TSMC erwägt daher weitere Investitionen, diesmal auch in die avanciertesten Technologien.

Und nicht nur TSMC: Auch Samsung aus Südkorea will unter den neuen, überaus profitablen Investitionsbedingungen eine Halbleiterfabrik in den Vereinigten Staaten errichten. Das Problem: Washington wird wohl Gegenleistungen verlangen. Das hat in China Besorgnis ausgelöst, die Biden-Administration könne Samsung zu einer Einschränkung der Chiplieferungen in die Volksrepublik nötigen, und zwar gerade im fortgeschrittensten Bereich, den chinesische Firmen noch nicht beherrschen. Biden, der – erheblich geschickter als Trump – nicht nur mit der Peitsche, sondern auch mit Zuckerbrot hantiert, könnte es so gelingen, China von faktisch noch unersetzlichen westlichen Hightechprodukten abzukoppeln. Freilich ist auch das noch längst nicht ausgemacht: Die chinesische Global Times zitierte im Mai einen Branchenexperten mit der Einschätzung, Samsung könne auch bei noch so vorteilhaften Bedingungen nicht auf den chinesischen Markt verzichten. Und es stimmt ja: Die Volksrepublik wird in wenigen Jahren die USA als größte Volkswirtschaft der Welt – gemessen in US-Dollar – abgelöst haben. Jeglicher Einbruch auf dem chinesischen Zukunftsmarkt wäre daher womöglich fatal.

Widersprüche bleiben auch sonst bestehen. Nicht nur, dass Unternehmen aus der EU sich weigern, ihre Standorte – wie von Washington gewünscht – aus der Volksrepublik in andere Länder zu verlagern; sie haben statt dessen, wie eine Umfrage der EU–Handelskammer in China zeigt, begonnen, die Lieferketten für ihre chinesischen Fabriken in der Volksrepublik zu konzentrieren, um strafzoll- und sanktionsbedingte Probleme zu vermeiden. Ähnlich Apple: Größter Zulieferer von dessen chinesischen Werken ist nicht mehr Taiwan, sondern inzwischen die Volksrepublik selbst, schreibt die japanische Zeitung Nikkei. Und auch chinesische Unternehmen gehen auf unterschiedliche Weise aktiv gegen ein drohendes Decoupling vor. Jüngstes Beispiel: Das chinesische Uber-Äquivalent Didi Chuxing hat am Donnerstag einen Antrag auf Börsennotierung in den Vereinigten Staaten eingereicht. Der Konzern, der laut Wall Street Journal eine Bewertung von mehr als 70 Milliarden US-Dollar anstrebt, steht damit nicht allein: Trotz aller Drohungen mit einem Delisting chinesischer Firmen erleben US-Börsengänge von Unternehmen aus der Volksrepublik zur Zeit einen Boom; dieses Jahr stellten sie bislang rund die Hälfte aller ausländischen Börsengänge. Eine erfolgreiche Entkopplung Chinas vom Westen sähe anders aus.