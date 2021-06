Frankfurt am Main. Die gemeinsame Petition des Deutschen Fußballbundes (DFB) und des Deutschen Olympischen Sportbundes für eine Wiederzulassung des Freiluftsports hat knapp 100.000 Unterstützer gefunden. Begleitet von dringlichen Appellen wurden die Forderungen am Mittwoch in Berlin der Politik übergeben, teilte der DFB am Donnerstag mit. (dpa/jW)