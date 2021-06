Papst hält Kardinal Marx im Amt

München. Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx zurückgewiesen. In einem am Donnerstag vom Vatikan veröffentlichten Brief schrieb Franziskus zur Bitte des Kardinals, dieser solle entgegen seinem Wunsch als Erzbischof von München und Freising im Amt bleiben. Marx hatte am vergangenen Freitag bekanntgegeben, dass er den Papst im Mai in einem Brief um die Entbindung von seinem Amt als Münchner Erzbischof gebeten habe und dass der Papst die Veröffentlichung dieses Rücktrittswunschs erlaubt habe. Der 67jährige Münchner Kardinal hatte sein Gesuch damit begründet, »Mitverantwortung« für die »Katastrophe des sexuellen Missbrauchs« übernehmen zu wollen. (dpa/jW)