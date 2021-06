Urteil: »Köpi«-Wagenplatz in Berlin wird geräumt

Berlin. Der Wagenplatz in der Köpenicker Straße 133 bis 136 in Berlin-Mitte wird geräumt, wie das Kriminalgericht Moabit am Donnerstag entschieden hat. Der Platz existierte fast 30 Jahre und ist weit über die linke Szene der Hauptstadt hinaus bekannt. Nach dem Urteilsspruch kam es zu lautstarken Protesten von Unterstützern und zu Auseinandersetzungen mit einem Großaufgebot der Polizei vor und im Gerichtsgebäude. Laut Tagesspiegel seien die »Köpi«-Bewohnerinnen und -Bewohner außerdem zur Zahlung von 200.000 Euro Sicherheitsleistung und zu einer Übernahme der Prozesskosten verurteilt worden. Sie kündigten an, in Berufung zu gehen und weitere Protestaktionen zu planen. (jW)