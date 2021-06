Türkei jagt Can Dündar

Istanbul. Ein Istanbuler Gericht hat am Dienstag einen Haftbefehl gegen den türkischen Journalisten Can Dündar erlassen. Die türkische Regierung wurde aufgefordert, beim Polizeiverbund Interpol eine »rote Ausschreibung« zur Ergreifung des im Exil in Deutschland lebenden Dündar zu beantragen. Interpol nehme »keinen der Anträge der Türkei ernst«, zeigte sich Dündar unbeeindruckt. Der frühere Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet ist in einem seit April laufenden Prozess zu den Gezi-Park-Protesten im Sommer 2013 wegen »willentlicher Unterstützung einer bewaffneten Terrororganisation« angeklagt; gemeint ist die Gülen-Sekte. In einem früheren Verfahren war Dündar in Abwesenheit zu 27 Jahren Haft verurteilt worden, weil er in der Cumhuriyet türkische Waffenlieferungen an Dschihadisten in Syrien enthüllt hatte.