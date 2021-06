Nachschlag: Die Fülle

Bangumi/arte Im Badeanzug vor dem Panorama des Körperregimes: Gabrielle Deydier

Dicke haben’s nun mal schwer. Und das Vorurteil gegen die Fülle ist mindestens so alt wie die Maßgabe des Fastens. Also schon sehr alt. Schließlich ist die Völlerei immerhin die Nummer fünf in der Hitliste der sieben Todsünden.

Gut im Fleische steht auch die Autorin und Dokumentarfilmerin Gabrielle Deydier. Sie ist 1,53 Meter groß und wiegt 123 Kilogramm. An ihrem filmischen Selbstporträt »Dick und nun?« zeigt sich exemplarisch der kontrollgesellschaftliche Selbstwiderspruch. Einerseits gehört »Fat Shaming« längst zu den neuen Todsünden gegen die Auflagen des politisch korrekten Verhaltens. Die Betroffenen sollen unbehelligt bleiben dürfen. Andererseits ist die soziale Diskriminierung, Verhöhnung und Ausgrenzung der Dickleibigen real. Der Körper ist etwas, das kontrolliert werden muss. Vorzugsweise vom Träger des Körpers selbst. Mit Diätplan, Fitness und Therapie.

So ergibt sich ein paradoxes Körper-Hygiene-Regime des »Du darfst alles, du sollst besser nicht«. (aha)