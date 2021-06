Mærsk wäscht sich grün

imago images / Hoch Zwei Stock/Angerer Die dänische Reederei teilt Häfen weltweit ungern (Göteborg)

In der Containerschiffahrt scheint der zähe Kampf um Klimaschutz auch den Machtkampf um Vorherrschaft in dem Bereich zu beeinflussen: Der Vorstandschef des dänischen Konzerns A. P. Møller-Mærsk, Søren Skou, hat laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Branchendienste die Einführung einer CO2-Steuer von 150 US-Dollar pro Tonne auf Schiffstreibstoffe gefordert. Skou betonte, eine Abgabe in dieser Höhe werde dazu beitragen, die Preislücke zwischen fossilen Treibstoffen und den erheblich teureren umweltfreundlicheren Alternativen deutlich zu verringern oder gar zu schließen. Unter Berücksichtigung verminderter CO2-Emissionen könnte die Maßnahme die Kraftstoffkosten für fossile Treibstoffe nutzende Schiffe gar nahezu verdoppeln.

Auf den ersten Blick klingt das wie eine nachdrückliche, aber durchaus sinnvolle Maßnahme, um über den Preis den Wechsel zu einer umweltverträglicheren Schiffahrt zu forcieren. Der Nachrichtendienst Bloomberg indes ist davon überzeugt, dass eine solche Verteuerung des Treibstoffs – größte Einzelausgabe im Schiffsbetrieb – für die Mehrheit der Reedereien eine »Herausforderung« bedeutet; Mærsk hingegen hätte aufgrund seiner Größe und finanziellen Stärke wenig Probleme damit. Und das erweckt auf den zweiten Blick den Eindruck, dass es Skou nicht unbedingt primär um Klimaschutz, sondern vielleicht auch um die Verteidigung der Weltmarktführerschaft gehen könnte, die Mærsk seit Jahrzehnten in der Containerschiffahrt innehat. Denn die ist nicht mehr so unangefochten, wie es vor Jahresfrist noch schien.

Das hat mit dem ungebrochen anhaltenden Wachstum sowohl der Flottenbestände als auch der Größe der einzelnen Schiffe zu tun: Derzeit führt Mærsk die »Top fünf« der Branche, die zusammen knapp 65 Prozent der globalen Containertransportkapazität stellen, noch an. Aber die nachfolgenden Konkurrenten – die Schweizer MSC, die französische CMA CGM, die chinesische Cosco und die deutsche Hapag-Lloyd – haben im Unterschied zum Primus aktuell derart viele und auch große Neubauten in Auftrag gegeben, dass deren Indienststellung ab 2022 Mærsk von der Spitzenposition vertreiben könnte – es sei denn, die Dänen stärken sich beizeiten durch zusätzliche Charterung von Transportkapazität. Zwar ist nicht damit zu rechnen, dass ein Schachzug wie eine Treibstoffpreisverdoppelung einen dieser vier Wettbewerber ernsthaft gefährden könnte. Aber im weiteren Bereich des Verfolgerfeldes der »Top 100« sind wirtschaftliche und somit existentielle Folgen nicht auszuschließen. Dies würde den Prozess der Oligopolisierung verschärfen, die Konzentration auf wenige(r) »Platzhirsche« beschleunigen.

Skou indes redet nicht über Machtkampf, sondern über eine CO2-Steuer als »marktbasierte Maßnahme«, um die »Wettbewerbsbedingungen irgendwie« auszugleichen. Er fordert von der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation (IMO), der UN-Regulierungsbehörde für die Schiffahrt, eine Kohlendioxidsteuer schon ab 2025. Sie solle bei rund 50 Dollar pro Tonne beginnen und innerhalb weniger Jahre auf mindestens 150 Dollar pro Tonne steigen. Man wolle damit einer wachsenden Kundennachfrage gerecht werden, denn fast die Hälfte von Mærsks 200 wichtigsten Kunden hätten sich klimarelevante Ziele gesetzt. So gesehen sei eine CO2-Steuer »ein Kostenproblem, aber andererseits auch eine Geschäftsmöglichkeit«.

Skous besonderer Trick: Die Einnahmen aus der Steuer sollen nur zum Teil dafür verwendet werden, saubere Kraftstoffe zu subventionieren; der andere Teil soll in eine bislang nicht näher definierte Hilfe für Entwicklungsländer fließen – was laut Bloomberg deren Unterstützung bei der IMO-Beschlussfassung sichern soll. Am Donnerstag beginnt – natürlich pandemiegerecht nur virtuell – auf IMO-Ebene die 76. Sitzung des für derartige Fragen zuständigen »Marine Environment Protection Committee« (MEPC). Normalerweise brauchen IMO-Beschlüsse etliche Jahre für Ratifizierungs- und Umsetzungsfristen, Skous Vorschlag »ab 2025« ist da ein durchaus ehrgeiziges Ziel.