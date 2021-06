Brutale Umerziehung

Shingwauk Residential Schools Centre/Handout via REUTERS Das »Indianerinternat« Chooutla Indian Residential School in Carcross (Kanada) im Jahr 1921

Als Ende Mai gemeldet wurde, auf dem Gelände der »Kamloops Indian Residents School«, einem ehemaligen kanadischen »Indianerinternat«, seien die sterblichen Überreste von 215 Kindern gefunden worden, war das Entsetzen groß. Vertreter der First Nations in Nordamerika erhoben erneut den Vorwurf des Völkermords. Hunderttausende zwangsweise in sogenannte Indianerschulen verschleppte Kinder belegten »sowohl die biologische als auch die kulturelle Vernichtung indigenen Lebens«, so das Lakota People’s Law Project (LPLP) aus North Dakota.

1948 hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen in der »Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes« in Artikel II ausdrücklich die »gewaltsame Überführung von Kindern der (bedrohten) Gruppe in eine andere Gruppe« als eine der Handlungen des Genozids definiert. Nichts anderes geschah mit den Kindern indigener Völker in Nordamerika, aber weder Kanada noch die USA schlossen nach Inkrafttreten der Konvention ihre Umerziehungsanstalten.

Die kanadische Regierung von Justin Trudeau ließ sich zwar 2015 auf Druck der First Nations auf die öffentliche Kritik der Internatsschulen im Rahmen einer »Wahrheits- und Versöhnungskommission« ein, prozessiert jedoch seitdem gegen Entschädigungsforderungen der Überlebenden. Bis zu 6.000 Mädchen und Jungen sollen allein in Kanada gewaltsam gestorben sein. Das Massengrab der Kleinstadt Kamloops wird laut LPLP nicht das letzte gewesen sein. Aus den USA gibt es zu den dortigen Internatsschulen keine offiziellen Zahlen. Washington hat bislang keinen ähnlichen Prozess der Aufklärung wie in Kanada zugelassen, weshalb das LPLP nun per Petition eine »Wahrheits- und Heilungskommission« fordert.

Kein isolierter Fall

Die Berichterstattung über das Massengrab in Kamloops hatte den falschen Einruck vermittelt, es handele sich allein um ein Problem des britischen Commonwealth-Staates. Faktisch und auch im Bewusstsein der indigenen Nations Nordamerikas gibt es die von den europäischen Eroberern geschaffene künstliche Trennung beider Staaten nicht. Für die Ureinwohner ist ganz Nordamerika traditionell »Turtle Island«, die »Schildkröteninsel«, so genannt wegen des Buckels der Rocky Mountains, der den Krötenpanzer darstelle. Der Fund der 215 Kinderleichen bestätigt die durchgängige Erfahrung des American Indian Movement und der First Nations, dass ihre Lage beiderseits der kolonialen Grenze stets gleich prekär war.

In Kanada verbrachten zwischen 1890 und 1976 mehr als 150.000 Kinder der First Nations die wertvollsten Jahre ihrer Kindheit und Jugend in 130 staatlich finanzierten, aber vom katholischen Klerus geführten Internatsschulen. Sie wurden ihren Familien zwangsweise entzogen, um sie umzuerziehen. Man schnitt ihnen die Haare ab, steckte sie in Uniformen, ließ sie zum Christentum konvertieren und verbot ihnen ihre Muttersprache und Kultur. Wie in römisch-katholischen Zuchtanstalten üblich, waren physische Gewalt, Strafen und sexueller Missbrauch an der Tagesordnung.

Aber diese »Schulen« wurden nicht in Kanada erfunden. Cindy Blackstock, Kinderschutzaktivistin aus Ottawa und Leiterin der First Nations Child and Family Caring Society of Canada, rückte das Geschichtsbild im Gespräch mit dem US-Nachrichtensender Democracy Now! zurecht. »Unser System der Internatsschulen basierte ursprünglich auf dem Modell der ›Carlisle Indian Industrial School‹ in Pennsylvania«, erklärte sie. John A. Macdonald (1815–1891), der erste Premierminister Kanadas, habe sich dorthin begeben, um hinterher in Kanada nach diesem Vorbild eigene Internatsschulen aufzubauen.

Krieg mit anderen Mitteln

Die 1879 in der Stadt Carlisle von US-General Richard Henry Pratt gegründete »Industrieschule für Indianerkinder«, in der sie mittels Arbeit und militärischem Drill an die Eroberergesellschaft angepasst werden sollten, gilt als das Flaggschiff der Umerziehungsinternate. Die staatlich finanzierte Einrichtung war für Pratt die Fortsetzung der von ihm jahrelang geführten »Indianerkriege« mit anderen Mitteln. Unter der vollen Kontrolle der dominanten weißen Gesellschaft sollten die indigenen »Schüler«, so Pratt, fernab der Reservationen »gedeihen«. In seiner Schule, dem »ultimativen Amerikanisierer«, gehörte »körperliche Züchtigung« zum Programm. Pratts Wahlspruch lautete: »Kill the Indian. Save the Man«. Also »töte den Indianer, aber rette den Menschen in ihm«, so Pratt in seinen archivierten Jahresberichten.

Die Schule in Carlisle, die bis heute im Ruf steht, den »Indianern Gutes getan« zu haben, wurde in den USA zum Vorbild für 26 staatliche und Hunderte konfessionell geführte Internatsschulen. Nach der Schließung im Jahr 1918 integrierte Washington Pratts Schulgebäude bezeichnenderweise in die dort seit 1901 angesiedelte Militärhochschule U. S. Army War College. Bis dahin hatten in knapp 30 Jahren über 10.000 Kinder aus 140 Nations die Umerziehungsanstalt durchlaufen, darunter viele Lakota, die heute schonungslose Aufklärung fordern.