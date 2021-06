Immer wieder Einzelfälle

Oliver Galeotti/Landkreis Oldenburg/dpa Digitale Dunstkreise: Immer wieder tauchen rechte Chatgruppen bei der Polizei auf (Wildeshausen, 29.6.2018)

In Hessen ermitteln Behörden erneut wegen rechter Chatgruppen in den eigenen Reihen. Wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilten, wurden gegen 20 Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) wegen der Beteiligung an rechten Chatgruppen Untersuchungen aufgenommen. Demnach wurden im Rahmen der Ermittlungen am Mittwoch morgen sechs Durchsuchungen an Wohnorten der betroffenen SEK-Beamten in Hessen und ihren Arbeitsplätzen in Frankfurt am Main durchgeführt.

Die Polizisten sollen in mehreren Chatgruppen aus den Jahren 2016, 2017 und 2019 Beiträge ausgetauscht haben, die »volksverhetzende Inhalte« sowie »Abbildungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation« umfassen. Bei den Beschuldigten soll es sich um 19 aktive Polizeibeamte und einen ehemaligen Polizisten handeln. Einige der Beamten sollen bislang nicht nur im LKA, sondern auch in der hessischen Polizeiakademie tätig sein, teilte Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Mittwoch mit. Da die Verdachtsmomente offenbar einige Jahre zurückliegen, stelle sich die Frage, »wie derartiges Fehlverhalten in dieser Größenordnung wieder einmal jahrelang unerkannt bleiben konnte«. Nun seien auch »Eliteeinheiten« und Behörden vom sich ausweitenden Skandal um rechte Polizeinetzwerke betroffen.

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei drei der Verdächtigen um Vorgesetzte. Sie seien von den Ermittlungen wegen rechter Chatbeiträge ausgenommen. Gegen sie würde nur wegen »des Verdachts der Strafvereitelung im Amt« ermittelt. Weder hätten die Führungskräfte besagten Beiträgen widersprochen oder diese unterbunden, noch hätten sie relevante Beiträge geahndet. Alle 20 Beamte wurden bislang beurlaubt, einer der Polizisten vom Dienst suspendiert.

Den jetzigen Ermittlungen war ein Verfahren gegen einen 38jährigen Beamten eines Spezialeinsatzkommandos vom Frankfurter Polizeipräsidium wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornographischer Schriften vorausgegangen. Im Zuge der Auswertung seines Mobiltelefons waren die Ermittler auf mehrere Chats gestoßen, in denen sie die strafrechtlich relevanten Inhalte und zahlreiche weitere Teilnehmer der Chatgruppen identifizieren konnten. (jW)