Kämpfer und Antifaschist

Markus Heine / imago David Dushman während einer Gedenkveranstaltung der Ukraine am 8. Mai 2015 am sowjetischen Ehrenmal auf der Straße des 17. Juni in Berlin

In der Nacht zu Sonnabend starb mit David Dushman der letzte Befreier des Konzentrationslagers Auschwitz. Dushman hatte im Januar 1945 als Angehöriger der Roten Armee im Alter von 21 Jahren am Steuer eines »T-34«-Panzers den Stacheldrahtzaun des Vernichtungslagers zerstört und damit die Befreiung der Gefangenen eingeleitet. Er war einer der letzten Zeitzeugen der faschistischen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und wurde 98 Jahre alt.

In einem am 6. Mai dieses Jahres online veröffentlichten Interview mit der Gruppe »Antifaschistischer Aufbau München« hatte der Weltkriegsveteran anlässlich des Jahrestags der Befreiung vom Faschismus eine Erinnerungen geteilt. Er erinnere sich noch lebhaft an seine Kindheit und Jugend, seine Schulzeit und das Leben nach dem Krieg. Doch große Teile der Kriegszeit selbst wären für ihn nicht mehr vorhanden gewesen, erzählte er im Gespräch. »Diese Zeitspanne ist aus meinem Gedächtnis einfach ausgelöscht.«

Einiges wusste der Befreier dennoch zu berichten. Nach seiner Schulzeit, mit Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, hatte er sich 18jährig der Roten Armee angeschlossen und nahm bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs an zahllosen Kampfhandlungen gegen die faschistische Wehrmacht teil. Dushman war unter anderem an den Schlachten von Kursk und Stalingrad beteiligt. Er hatte an der nördlichen, ersten belarussischen Front gekämpft, wo die Rote Armee auch Warschau befreit hatte. Auf dem Weg westwärts war er mit einigen anderen Panzern per Telegramm zurückbeordert worden: Es gebe ein Lager mit Gefangenen, denen man helfen müsse. Zu dem Zeitpunkt sei ihm nicht bewusst gewesen, dass er beim Überfahren des Zauns ein Vernichtungslager der Nazis vor sich hatte. »Wir wussten nicht, was Auschwitz war«, erzählte Dushman im Interview.

Nach einer schweren Verletzung erlebte er das Ende des Krieges in Armenien, wo er den Sieg über den Faschismus feierte. Der Jahrestag war für ihn der einzige Tag, an dem er Wodka trank – »das allergrößte Fest«, an dem er seine Orden anlegte. Es war jedoch auch »ein Fest mit Tränen in den Augen«. Nach dem Krieg widmete sich der Veteran dem Fechtsport: Ab 1952 trainierte er die Frauennationalmannschaft der Sowjetunion und blieb über 36 Jahre bis 1988 ihr Trainer.

Mit dem Zerfall der UdSSR kam Dushman nach einigen Jahren in Österreich nach München, wo ihn die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) noch in diesem Jahr zu seinem 98. Geburtstag zum Ehrenmitglied ernannt hatte. Mit ihm verliere die IKG »einen tapferen, ehrlichen und aufrichtigen Mann«, hatte Präsidentin Charlotte Knobloch zu Dushmans Tod auf der Internetseite der Gemeinde mitgeteilt.

David Dushman sprach bei vielen Veranstaltungen als Zeitzeuge vor Publikum. Er wollte, dass Jugendlichen vom Faschismus erzählt wird, hatte er noch beim Interview im Mai erklärt. Denn Faschismus dürfe es nirgendwo auf der Welt geben. Die antifaschistische Bewegung sei stark, betonte er, aber sie sei auch weiterhin notwendig: »Ich bin sehr alt, aber wenn nötig würde ich mich auch heute noch in einen Panzer setzen.«