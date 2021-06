Afterparty für Vermieter

imago images/ZUMA Press Schlafstelle unweit des britischen Parlaments: Westminster-Haltestelle in London (29.10.2019)

In Großbritannien steigen die Hauspreise so stark wie seit 2014 nicht mehr. Das ergaben Zahlen des britischen Hypothekenverleihers Halifax aus dem Mai, die am Montag vorgestellt wurden. Im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres seien die Kaufpreise um 9,5 Prozent gestiegen. Laut Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sieht Halifax-Geschäftsleiter Russell Galley eine Ursache in einer Änderung des Käuferverhaltens. Es gebe ein Bedürfnis nach größerem Wohnraum kombiniert mit der Bereitschaft, höhere Einkommensbestandteile dafür auszugeben.

Während sich die Immobilienwirtschaft offensichtlich in Erwartung sprudelnder Gewinne die Hände reibt, braut sich für Mieter am privaten Wohnungsmarkt eine Katastrophe zusammen. Mit dem ersten Juni ist ein von der britischen Regierung für einen befristeten Zeitraum verhängtes und im März noch einmal verlängertes Zwangsräumungsverbot ausgelaufen. Vermieter können nun in Rückstand geratene Mieter wieder aus ihren Wohnungen werfen. Das Räumungsverbot war erst nach großem öffentlichen Druck aufgrund der sozialen Folgen der Coronapandemie durch die Regierung verhängt worden.

Für Mieter im privaten Wohnungssektor in England und Wales hat die britische Regierung gleich noch eine schlechte Nachricht parat. Wie die Londoner Zeitung The Observer am Sonntag berichtete, soll ein spezieller Geldtopf, sogenannte »Discretionary housing payments« (DHP), um etwa ein Fünftel zusammengestrichen werden. DHP sollen Sozialhilfe­empfängern unter die Arme greifen, die mit ihrer Miete in den Rückstand zu fallen drohen. Im vergangenen Jahr wurde der Topf von 139,5 Millionen Pfund auf 180 Millionen Pfund aufgestockt. Nun wird er wieder auf 140 Millionen Pfund zurechtgestutzt. Die Gelder werden außerdem nicht direkt an die betroffenen Personen ausgezahlt, sondern über einen Verteilerschlüssel an lokale Stadtverwaltungen vergeben. 40 Millionen von den nun bereitstehenden 140 Millionen Pfund will die Regierung im Rahmen dieses Verteilerschlüssels vorläufig zurückhalten und erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr ausschütten. Somit stehen englischen und walisischen Kommunen derzeit nur Hilfsgelder in Höhe von 100 Millionen Pfund zur Verfügung.

Laut Angaben der britischen Mietergewerkschaft ACORN haben 70.000 Haushalte trotz Zwangsräumungsverbot während der Pandemie ihr Obdach verloren. Nun droht laut einer am 31. Mai veröffentlichten Studie des auf Sozialpolitik spezialisierten Thinktanks Joseph Rowntree Foundation eine regelrechte Räumungswelle. Demnach sorgen sich eine Million Haushalte darüber, innerhalb der kommenden drei Monate aus ihren Wohnungen geschmissen zu werden. 400.000 Mieter sollen bereits ihre Räumungsbescheide erhalten haben, während 450.000 weitere mit ihrer Miete in Rückstand sind. 18 Prozent von ihnen sind mit ihrer Miete bereits mehr als vier Monate in Verzug geraten. Das bedeutet, dass Vermieter vier Wochen nach Aushändigung einer Kündigung räumen dürfen. Bei 50 Prozent der von Zwangsräumung Bedrohten handelt es sich um Familien mit Kindern.

Dagegen regt sich Widerstand. Schon seit Monaten bereiten sich Aktivisten zahlreicher Mietergewerkschaften wie ACORN oder die London Renters Union (LRU) in Seminaren darauf vor, sich kommenden Zwangsräumungen entgegenzustellen. Die LRU zählt laut eigenen Angaben 4.800 Mitglieder. »Wir werden uns den Räumungen auf der Straße entgegenstellen«, teilte die Gewerkschaft am 1. Juni auf Twitter in Reaktion auf das Auslaufen des Zwangsräumungsverbots mit. »Wir werden mit unseren Körpern verhindern, dass die Gerichtsvollzieher ihre Räumung durchführen können.«

Auf keinen Fall sollen Mieter ihrem Wohnungsverlust kampflos zustimmen, so die Gewerkschaft weiter. »Viele Vermieter werden nun Druck ausüben, um Menschen zu zwingen, ihre Wohnungen sofort zu verlassen.« Dies sei illegal. Vermieter müssten zunächst vor Gericht um einen formalen Räumungstitel ansuchen. Doch das könne Monate dauern, da die Gerichte aufgrund der Coronapandemie überlastet seien.