»Man will uns schnell aus dem Weg räumen«

privat Soll Neubauten weichen: Die Gemeinschaft kämpft für den Erhalt ihres Erholungsgebiets in Oberhausen

Die MAN GHH Immobilien GmbH will im nordrhein-westfälischen Oberhausen-Sterkrade eine Fläche von 30.000 Quadratmetern mit 50 Kleingärten räumen lassen, um dort hochpreisige Häuser bauen zu lassen. Was steht da Ihrer Meinung nach auf dem Spiel?

In erster Linie steht ein immens wichtiger Lebensraum für schützenswerte Pflanzen, Bäume und Tiere auf dem Spiel. Obstbäume, Gehölze, Hecken, Kompostanlagen und Feuchtbiotope bilden ökologisch wertvolle Kleinnischen auf diesem Grundstück. Bei uns hat sich über Jahrzehnte eine große Artenvielfalt angesiedelt. Hier leben unter anderem seltene Singvögel, Füchse, Kröten und Fledermäuse sowie vom Aussterben bedrohte Insekten. Diese Grünflächen im Siedlungsraum schützen nicht nur die Artenvielfalt, sondern reduzieren auch die Temperatur in der Innenstadt.

Dann wären da noch die Menschen, deren Gesundheit, Hobby, Erholung und Mittelpunkt der sozialen Interaktion auf dem Spiel steht. Viele Pächter und deren Familien haben ihr halbes Leben in den Gärten verbracht, ich sogar mein ganzes. Dieses letzte Fleckchen Natur in ­Sterkrade hat etwas Magisches. Gerade auch für die Rentner unter uns bieten die Gärten eine sinnvolle Freizeitgestaltung, die zugleich der Vereinsamung vorbeugt. Hier werden sich gegenseitig stolz die eigenen Gartenerzeugnisse präsentiert und ausgetauscht. Wir erleben an kaum einem anderen Ort ein solch friedliches Miteinander verschiedenster Kulturen und Religionen.

Warum soll es nach Jahrzehnten der Existenz der Gärten und des Biotops jetzt so schnell gehen? Wie weit sind die Pläne für die Bebauung bisher?

Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, gibt es nicht einmal einen Aufstellungsbeschluss, geschweige denn einen Bebauungsplan. Die Kommunikation der MAN uns gegenüber ist unterirdisch. Wir empfinden die scharf formulierte Kündigung unserer Pachtverträge als Sanktion, die als Einschüchterung dienen soll. Hier handelt es sich um eine reine Machtdemonstration und Schikanierung. Am Telefon sagte eine Mitarbeiterin der Firma jemandem, der vorgab, sich für das Grundstück zu interessieren, dass sich auf dem Gebiet statt Gärten nur Müll und Gestrüpp befinde. Man will uns schnell aus dem Weg räumen.

Die einen reden von Gestrüpp und Verwahrlosung, Sie sprechen von einer grünen Oase und einer gewachsenen Sozialgemeinschaft. Wie erklären Sie sich die unterschiedliche Wahrnehmung?

Wenn man bedenkt, dass die von der Bebauung profitierenden Menschen sich derart negativ über das Grundstück geäußert haben, erklärt sich die Frage beinahe von selbst. Plötzlich ärgern sich Kaufinteressenten, die wir in all den Jahren noch nie hier gesehen haben, über unschöne Zäune und Wege. Wir werden als Menschen schlechtgeredet, und die Natur wird als Schandfleck bezeichnet. Man sehe hier nichts Schützenswertes, heißt es. Das ist eine Frechheit. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Für uns ist das eine Oase. Die Pächter leben fast ausschließlich in Mietwohnungen, teilweise sogar ohne Balkon. Von einem Garten ganz zu schweigen. Da sind die Gärten hier ein perfekter Rückzugsort. Wir brauchen keinen englischen Garten oder eine nach Maß geformte Hecke. Wir erfreuen uns an der Natur, haben unsere Blumen, Bäume und Gemüsebeete, die wir mit Liebe pflegen.

Was wird Ihre Bürgerinitiative tun, um für den Erhalt der »grünen Lunge« im Stadtteil ­Sterkrade zu kämpfen?

Wir werden mit allen fairen Mitteln kämpfen, die uns zur Verfügung stehen. Wir sammeln Unterschriften und suchen die Öffentlichkeit, um über die Thematik aufzuklären und die Bürger zu aktivieren. Wir vernetzen uns mit der Politik und auch den Naturschutzverbänden. Regelmäßig laden wir zu Gesprächen und einer Begehung des Geländes ein. Wir respektieren jede Meinung, möchten aber zumindest, dass die Kritiker sich einmal alles angeschaut haben. Selbst wenn wir unsere Gärten verlieren sollten, werden wir weiter für den Erhalt dieser Grünfläche kämpfen.