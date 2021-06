Kinder bleiben draußen

Thomas Eisenhuth / imago images Die BRD-Verfassung garantiert weiterhin nicht den besonderen Schutz von Kinder und Jugendlichen (Grünau, 31.7.2020)

Auch wenn das Virus selbst für sie keine große Gefahr darzustellen scheint, sind Kinder von den Folgen der Coronapandemie betroffen. Vor allem, wenn sie in armen Familien und beengten Verhältnissen leben müssen. In ihren Äußerungen zur Krise verweisen Politiker immer wieder gern auf diesen Umstand – auch die der Unionsparteien. Am Montag abend wurde deutlich, dass es sich dabei oft nur um Lippenbekenntnisse handelt. Da erklärte die kommissarische Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD), dass die Verhandlungen über die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz für die aktuelle Legislaturperiode gescheitert sind.

Das dürfte vor allem der Union anzulasten sein. So sieht es zumindest die Bundestagsfraktion von Die Linke, die aber auch die SPD nicht aus der Verantwortung lassen will. »Die Koalition hat das Vorhaben, Kinderrechte endlich im Grundgesetz zu verankern, an die Wand gefahren«, kommentierte am Dienstag Norbert Müller, kinder- und jugendpolitischer Sprecher der Fraktion, das Aus der geplanten Änderung des Grundgesetzes. Die Union habe forciert, Die Linke aus den Verhandlungen auszuschließen. Danach sei es absehbar gewesen, »dass es keine Mehrheit im Bundestag mehr geben wird«. Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Erst seien eineinhalb Jahre in einer »ergebnislosen Bund-Länder-AG verplempert worden, dann wertvolle Monate im Koalitionsstreit«, kritisierte Müller weiter. Schließlich hätten SPD und Union die Behandlung der seit Jahren vorliegenden Vorschläge von Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen im Rechtsausschuss blockiert. Man sei »immer zur Debatte und zu Kompromissen bereit gewesen«. Müller forderte am Dienstag, dass nach der Bundestagswahl am 26. September die Verhandlungen im Parlament in dieser Sache umgehend wieder aufgenommen werden müssten.

Auch die Grünen-Kovorsitzende Annalena Baerbock gab der Union die Schuld am Scheitern des Vorhabens. Es sei »folgenschwer«, dass diese eine Stärkung der Kinderrechte im Grundgesetz blockiere. »Nach 15 Monaten Bildungsausfall braucht es endlich eine Politik, die Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt stellt«, schrieb Baerbock bei Twitter. Ministerin Lambrecht, die hauptamtlich das Justizressort leitet, kritisierte dagegen sowohl CDU und CSU als auch die Opposition. Denen hätte der Wille zur Einigung gefehlt, sagte sie. Die Gelegenheit dazu werde »so schnell nicht wiederkommen«, erklärte die SPD-Politikerin.

Das »Aktionsbündnis Kinderrechte«, in dem sich das Deutsche Kinderhilfswerk, der Kinderschutzbund, das UN-Kinderhilfswerk UNICEF und die »Deutsche Liga für das Kind« zusammengeschlossen haben, erklärte in einer gemeinsamen Stellungnahme vom Dienstag, mit dem Scheitern des Vorhabens sei eine historische Chance verpasst worden, die Rechte von Kindern nachhaltig zu stärken. Der Präsident des Kinderschutzbunds, Heinz Hilgers, sprach von einem »deprimierenden Signal« für Kinder und Familien in der Bundesrepublik. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt brachte unterdessen weitere Beratungen mit dem Ziel einer Lösung noch in dieser Legislaturperiode ins Spiel. Er habe weiter die Hoffnung, »dass man sich hier verständigen kann«, sagte er am Dienstag.

Der Bundestag hatte Mitte April über den Gesetzentwurf der Bundesregierung beraten. Seither liefen Gespräche zur Kompromissuche. Der Regierungsvorschlag hatte vorgesehen, in Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes unter anderem folgende Sätze einzufügen: »Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen.« Linke und Grüne hatten stärkere Formulierungen und Beteiligungsrechte für Kinder gefordert. Die SPD hatte sich offen dafür gezeigt, die Union aber stärkere Formulierungen abgelehnt und die Befürchtung geäußert, dass damit die Position des Staates zulasten von Familien gestärkt werden könnte.