Anlaufende Sondierungen

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt lassen die Fraktionen der gewählten Parteien die ersten bevorzugten Koalitionsoptionen durchscheinen. Die ersten Abneigungen gegenüber bestimmten Bündnissen liegen vor den Sondierungsgesprächen im Magdeburger Landtag bereits auf dem Tisch. So erklärten Bündnis 90/Die Grünen bereits am Montag abend, für eine Fortführung der bisher regierenden Koalition mit CDU und SPD nicht länger bereitzustehen. Die CDU lud am Dienstag neben den Grünen auch die Fraktionen von SPD und FDP zu Sondierungsgesprächen ein – und erhielt durchweg Zusagen.

In der Konstellation der bisherigen Landesregierung hätte die Union zukünftig mit Hilfe der SPD bereits eine – mit einem Sitz hauchdünne – Mehrheit im Parlament. In der neuen Landtagsfraktion des deutlichen Wahlsiegers hatte sich derweil ein Generationenwechsel vollzogen: Durch die starken Zugewinne sowie einige altersbedingte Ausfälle ist nun etwa die Hälfte der Unionsabgeordneten neu in die auf nun 40 Sitze angewachsene Fraktion eingetreten. In einer konstituierenden Sitzung bestätigte diese am Dienstag erneut Siegfried Borgwardt mit 35 Stimmen als Fraktionsvorsitzenden.

In Richtung der Grünen warnte Borgwardt prompt vor schnellen Ausschlüssen im Sondierungsverfahren. Es sei »unklug«, sagte er am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, wenn »der kleinste potentielle Partner« von Beginn an Forderungen stelle. Die Vorgaben der Grünen seien für die Regierungsbildung nicht hilfreich. Ein »schwarz-grünes« Bündnis könne nach der Erklärung der Christdemokraten, weder mit Die Linke noch AfD koalieren zu wollen, also nur noch im Rahmen einer Koalition von CDU, Grünen und der neu in den Landtag eingezogenen FDP erfolgen.

Letztere hatte bislang keine mögliche Zusammenarbeit ausgeschlossen. In einer Koalition mit CDU und SPD ergäbe sich für die FDP eine ähnliche Stellung wie die, welche die Grünen bereits durch ihre Absage an eine weitere »Kenia«-Koalition zu vermeiden suchen. FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens hatte am Montag zwar gesagt, nicht als »Reserverad« in ein Regierungsbündnis eintreten zu wollen, ein solches ausgeschlossen hatte Hüskens’ Fraktion aber bisher nicht. (dpa/jW)