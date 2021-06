Kreuzzug gegen China

Evelyn Hockstein / Reuters »Es teilt unsere Werte nicht« ist die neue NATO-Parole gegen China: Generalsekretär Jens Stoltenberg (vorne links) und US-Kriegsminister Lloyd Austin (vorne rechts) in Arlington (7. Juni)

Nach einem Treffen mit US-Präsident Joseph Biden hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit einer weiteren Stärkung des westlichen Militärbündnisses gedroht. »Die globale Machtbalance verschiebt sich«, sagte Stoltenberg am Montag (Ortszeit) in Washington: Die Staaten des Westens sähen sich mit »vielen Herausforderungen« konfrontiert, denen sie »nicht alleine entgegentreten« könnten. »Eine starke NATO« sei daher gut für alle Mitglieder auf beiden Seiten des Atlantiks. Gemeinsam müsse man sich gegen Russland positionieren, das »für aggressive Handlungen gegen Nachbarstaaten verantwortlich« sei, aber auch gegen China. Zwar biete etwa der Handel mit der Volksrepublik »Chancen für unsere Wirtschaft«, doch werde das Land schon bald die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt sein und verfüge über die größten Seestreitkräfte und den zweitgrößten Militärhaushalt. »Es teilt unsere Werte nicht«, wiederholte der NATO-Generalsekretär eine neue Parole des Bündnisses, um die Frontstellung publikumswirksam zu markieren.

Konkret besprachen Biden und Stoltenberg die Agenda »NATO 2030«, die unter anderem eine Ausweitung politischer Absprachen im Bündnisrahmen, aber auch eine Aufstockung des NATO-Haushalts vorsieht. Vor allem letzteres wird von mehreren europäischen Mitgliedern abgelehnt. Unabhängig davon lobte der Generalsekretär, man befinde sich etwa bei der Steigerung der Militäretats »auf dem richtigen Weg«. Die Mittel, um die die europäischen NATO-Staaten sowie Kanada ihre Streitkräftebudgets seit 2014 aufgestockt hätten, beliefen sich inzwischen auf 260 Milliarden US-Dollar. Stoltenberg traf in Washington auch mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammen, um das weitere Vorgehen in Afghanistan zu besprechen. Die NATO zieht ihre Truppen aktuell nach 20 Jahren Krieg erfolglos vom Hindukusch ab.

Im Machtkampf gegen China drängt Washington seine Verbündeten – entgegen früheren Zusagen – nun offenbar doch zu einem Boykott der Olympischen Winterspiele im Februar 2022 in Beijing. Wie Außenminister Antony Blinken ebenfalls am Montag mitteilte, führe man dazu »sehr intensiv« Konsultationen mit »Verbündeten und Partnern« und werde »in den kommenden Wochen« eine Entscheidung treffen. Gegenüber einem etwaigen US-Alleingang in der Olympiafrage sei »ein gemeinsamer Ansatz viel effektiver«. Anfang April hatte Bidens Sprecherin Jen Psaki noch bekräftigt, Washington werde einen Olympiaboykott »nicht mit Verbündeten und Partnern diskutieren«. Der Kurswechsel folgt dem Beschluss der Biden-Regierung, in Abkehr von früheren Äußerungen den von Donald Trump propagierten Verschwörungsmythos zum angeblichen Ursprung des Covid-19-Virus in einem chinesischen Labor von US-Geheimdiensten »untersuchen« zu lassen und so die Agitation gegen Beijing erneut zu verstärken.

Die anhaltenden Feindseligkeiten des Westens gegen China führen mittlerweile bei Unternehmen aus der EU zu einem gewissen Umsteuern, wenn auch nicht in der Form, wie es die Befürworter eines härteren Wirtschaftskriegs wünschen. Laut einer neuen Umfrage der EU-Handelskammer in China ist der Anteil der Firmen aus der EU, die sich aus der Volksrepublik zurückziehen wollen, mit neun Prozent auf einen neuen Tiefststand gesunken, während 59 Prozent ihr China-Geschäft sogar verstärken wollen. Allerdings bauen sie nun neue Strukturen zur Produktion auf: Immer mehr Firmen gehen dazu über, ihre Lieferketten für den chinesischen Markt vollständig in die Volksrepublik zu verlagern. Das stärkt Beijing.