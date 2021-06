Westangleichung für Rehakliniken im Osten

Berlin. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat bei den Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 1.100 Beschäftigten der Paracelsus-Rehakliniken einen Tarifabschluss erzielt, der stufenweise Entgelterhöhungen von 4,75 Prozent bis September 2022, eine Coronasonderzahlung von 300 Euro und kürzere Arbeitszeiten in Ostdeutschland vorsieht. »Angesichts der schwierigen Lage in der Reha ist das ein gutes Ergebnis«, erklärte Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand am Montag. Des weiteren steigen die Ausbildungsvergütungen, und die Zuschläge für Nachtarbeit, Samstagsarbeit und Wechselschicht werden erhöht. Die wöchentliche Arbeitszeit für die Rehakliniken in Ostdeutschland werde schrittweise von 40 Stunden an 38,5 Stunden im Westen angeglichen. (jW)