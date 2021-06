Bosch eröffnet Hightech-Chipfabrik

Düsseldorf. Der Technologiekonzern und Automobilzulieferer Bosch hat am Montag in Dresden ein neues Hightechwerk zur Herstellung von Halbleitern eröffnet. Enorme Engpässe bei der Lieferung von Chips machten der Autoindustrie zuletzt stark zu schaffen. In dem neuen Werk in Dresden soll erstmals durchgehend künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte den Bau der Hightechfirma in Dresden mit rund 140 Millionen Euro gefördert, Bosch investierte rund eine Milliarde Euro. (AFP/jW)