Investitionen in BRD nur leicht gesunken

Frankfurt am Main. Internationale Anleger haben trotz der Coronakrise 2020 einer Studie zufolge weiterhin in der Bundesrepublik investiert. Die Zahl der von ausländischen Unternehmen angekündigten Projekte sank im Vergleich zum Vorjahr lediglich um vier Prozent auf 930, wie aus einer am Montag veröffentlichten Untersuchung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Europaweit verringerte sich die Zahl der Projekte ausländischer Investoren dagegen um 13 Prozent auf 5.578. Deutlich stärkere Rückgänge als Deutschland verbuchten demnach unter anderem Großbritannien und Frankreich mit 18 und zwölf Prozent. (dpa/jW)