Vorermittlungen gegen Libanons Notenbanker

Paris. Frankreichs Justiz untersucht Vorwürfe zum Vermögen des libanesischen Zentralbankchefs Riad Salameh in Europa. Gegen ihn laufen Vorermittlungen wegen des Verdachts auf Verschleierung, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag mit Verweis auf Ermittlungskreise berichtete. Demnach waren zuvor zwei Anzeigen gegen den Zentralbankchef, der in Frankreich mehrere Immobilien besitzt, eingereicht worden. Salamehs Anwalt wertete die Anzeigen in einem Schreiben als »politische Aktion«. (dpa/jW)