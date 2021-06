Strom in Deutschland EU-weit am teuersten

Berlin. Haushaltsstrom ist nirgendwo in Europa so teuer wie in Deutschland. Nach Zahlen des europäischen Statistikamts Eurostat, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag berichtete, musste ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch zwischen 2.500 und 5.000 Kilowattstunden im zweiten Halbjahr 2020 für eine Kilowattstunde 30,06 Cent bezahlen. Auf dem zweiten Platz liegt Dänemark, wo eine Kilowattstunde inklusive aller Abgaben und Steuern 28,19 Cent kostete. Im Durchschnitt der 27 EU-Länder kostete die Kilowattstunde im 2. Halbjahr 2020 21,34 Cent. (dpa/jW)