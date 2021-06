Alleinstehende am häufigsten überschuldet

Wiesbaden. Alleinerziehende Frauen und alleinlebende Männer sind besonders häufig von Überschuldung betroffen. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, waren 13,8 Prozent aller Menschen, die sich 2020 bei einer Schuldnerberatungsstelle beraten ließen, alleinerziehende Frauen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung Deutschlands betrug hingegen nur 5,2 Prozent. Auch eine andere Gruppe war überproportional häufig überschuldet: 29,9 Prozent aller Menschen, dich sich wegen Überschuldung beraten ließen, waren alleinlebende Männer – bei einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von nur 19,5 Prozent. (AFP/jW)