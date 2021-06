Über Stadtgrenzen hinaus

Tobias Schwarz/REUTERS Blick in die Zukunft: Für eine »echte Verkehrswende« werden zweistellige Milliardensummen benötigt

Morgens, auf dem Weg zur Arbeit: Stau. Nichts geht mehr. Was Millionen Menschen täglich erleben, steht für die ungelösten Probleme der Mobilität: zu viele Autos auf der Straße, zu hoher Ausstoß von Kohlendioxid und ein Überschreiten der Grenzwerte der gesundheitsschädlichen Stickoxide. Angesichts dieser Probleme forderte Christine Behle vom Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine »echte Verkehrswende«. Die »Antriebswende«, wie sie die Bundesregierung verfolge, reiche dafür nicht aus, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgabe). »Eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs ist dafür unerlässlich.«

Am Montag lud Verdi deshalb zum »nationalen ÖPNV-Gipfel«. Mit dabei waren unter anderem die Verkehrsminister mehrerer Bundesländer, der Präsident des Deutschen Städtetages und Vertreter von Umweltorganisationen. Weitgehend einig war man sich darüber, dass die Bundesregierung eine Gesamtplanung für die Verkehrswende vorlegen und für die notwendigen finanziellen Mittel sorgen müsse.

Vor dem Gipfeltreffen hatte Behle betont: Die Verkehrsinfrastruktur müsse aus einer Hand geplant werden. Der Blick ende heute oft an der Stadtgrenze, und was geplant werde, hänge davon ab, was sich die jeweilige Kommune leisten könne. »Auch Bund und Länder haben eine Verantwortung für den ÖPNV«, sagte sie. Sie müssten die Kommunen mit einem breiten Investitionsprogramm unterstützen und den ÖPNV zukünftig auf solide finanzielle Füße stellen.

Die Coronakrise ist für die kommunalen Verkehrsbetriebe ein kräftiger Schlag ins Kontor. Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetags und Oberbürgermeister von Leipzig, verdeutlichte das am Beispiel seiner Stadt. Die Leipziger Verkehrsbetriebe hätten ein Minus von rund 30 Millionen Euro erwirtschaftet, weil viele Fahrgäste wegblieben. Das Auto werde inzwischen wieder stärker genutzt. Das Fahrgastaufkommen werde wohl erst in zwei Jahren wieder das Vorkrisenniveau erreichen. In der gesamten Bundesrepublik nahm der ÖPNV rund sieben Milliarden Euro weniger ein. Davon würden allerdings nur fünf Milliarden durch Bund und Länder übernommen, die restlichen zwei Milliarden müssten bislang die Kommunen stemmen. Das seien aber nur die Kosten durch Corona, betonte Jung. Wolle man den ÖPNV klimaneutral machen, dann spreche man über zweistellige Milliardensummen.

Vor den durch die Coronamaßnahmen entstandenen Kosten hatten im Mai auch die Betriebs- und Personalräte aus 140 Verkehrsbetrieben in einem Brandbrief gewarnt. Sie wiesen auch auf die gesunkenen finanziellen Möglichkeiten der Kommunen hin: In diesem Jahr könnten bei der Gewerbesteuer rund sieben Milliarden Euro weniger eingenommen werden, bis 2024 könnten sich die Ausfälle sogar auf bis zu 35 Milliarden Euro summieren. Ohne Ausgleich wären die Kommunen gezwungen, auch beim ÖPNV den Rotstift anzusetzen.

Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, sagte: Wenn es gelingen soll, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln, dann brauche es eine Mobilitätsgarantie. In seinem Bundesland setze man auf ein besseres Angebot in der Zeit zwischen fünf und 24 Uhr. Daraus folgt, die Taktzeiten zu verringern: In ländlichen Regionen solle jede halbe Stunde eine Fahrt mit dem ÖPNV möglich sein, in Ballungsgebiet jede Viertelstunde. Das gehe aber nicht nur mit Bussen und Bahnen, es müsste eine ganze Bandbreite von Dienstleistungen angeboten werden. Das könne zum Beispiel ein Taxi im Dienst des ÖPNV sein.

Um das finanzieren zu können, bräuchten die Kommunen neue Einnahmemöglichkeiten. Hermann hob die Nahverkehrsabgabe hervor, die seine Landesregierung plant, die aber in den vergangenen Monaten von verschiedenen Seiten scharf kritisiert wurde. Um den ÖPNV auszubauen, würden rund 800 Millionen Euro im Jahr benötigt, 600 Millionen Euro könnten die Kommunen von den Bürgern über die Abgabe erheben. Der Rest werde vom Land zugeschossen.