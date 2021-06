»Neue Maskenaffäre«: Linke beantragt Aussprache

Berlin. Die Linke hat bezüglich der Auseinandersetzungen in der Bundesregierung um den Umgang mit nach aktuellen Standards unzureichend geprüften Coronaschutzmasken eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt. Die Linke möchte die Vorwürfe an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) diskutieren, die von der Verschwendung von Steuergeldern bis zur Abwertung von Bevölkerungsgruppen reichen. Spahn hatte die Vorwürfe, auch von der SPD, zurückgewiesen. Hintergrund ist ein Bericht des ­Spiegel, wonach besagte Masken an Einrichtungen für Obdachlose oder Menschen mit Behinderung verteilt werden sollten. (dpa/jW)