Schauprozess um »MH 17«

imago/Hollandse Hoogte Flaggen in Amsterdam auf Halbmast bei Gedenken an den Flugzeugabsturz (17.7.2017)

In den Niederlanden hat am Montag das Hauptverfahren um den Abschuss der malaysischen Boeing über dem Donbass im Juli 2014 begonnen. Angeklagt sind drei Ostukrainer und ein Russe. Die Staatsanwaltschaft hält sie für die Verantwortlichen des offenkundig versehentlichen Abschusses des Passagierflugs »MH 17«, der 298 Menschen in den Tod riss.

Gegen alle vier Angeklagten findet das Verfahren in Abwesenheit statt, nur einer von ihnen hat die Möglichkeit genutzt, sich anwaltlich vertreten zu lassen. Schon dies macht deutlich, dass die niederländischen Behörden den Prozess als politische Demonstration auffassen – und als Präzedenzfall, um nach dem Abschluss des Verfahrens Russland mit Klagen vor dem Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte zu überziehen.

Denn im Kern steht die Frage, ob Russland dadurch, dass es eine Batterie Flugabwehrraketen an die ost­ukrainischen Volksmilizen ausgeliehen habe – ob mit oder ohne Bedienungspersonal, ist nicht geklärt –, für den Abschuss politisch verantwortlich gemacht werden kann. Moskau hat eine solche Beteiligung – und Verantwortung erst recht – immer bestritten, wobei die aus Russland vorgelegten Gegenbeweise im einzelnen nicht immer konsistent waren.

Für die emotionale Aufladung des Prozesses hat das niederländische Gericht gesorgt, indem es die Verfahrensbeteiligten durch eine aus Wrackteilen zusammengesetzte Rekonstruktion der abgestürzten Maschine klettern ließ. Näher könne er den Opfern nicht kommen, zitierte der Fernsehsender N-TV einen der Nebenklageanwälte. Solche Emotionalisierung ist offenbar das vorrangige Ziel des Verfahrens. Zu Anfang sollen über Wochen Schilderungen von Hinterbliebenen über das ihnen angetane Leid verlesen werden.

Völlig ausgeblendet bleiben dürfte die tatsächliche Mitverantwortung der ukrainischen Seite für das Unglück: Kiew hatte den Luftraum über dem Donbass trotz der dort laufenden Kämpfe erst spät und dann für eine nicht angemessene Flughöhe gesperrt. Über die Hintergründe dieser Entscheidung kann man nur spekulieren, ob die Ukraine Überfluggebühren kassieren wollte oder am Ende sogar bewusst eine Falle aufgebaut hat, um einen internationalen Skandal zu produzieren. Denn kurz nach dem Abschuss kamen die westlichen Sanktionen gegen Russland in Gang.