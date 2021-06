Koloniales Kanada

Chris Helgren/REUTERS

Protestierende haben am Sonntag (Ortszeit) in Toronto in Kanada die Statue von ­Egerton Ryerson (1803-1882) vor der nach ihm benannten Universität niedergerissen. Zuvor hatten sie laut lokaler Medien in Erinnerung an die 215 indigenen Kinder demonstriert, deren Überreste auf dem Gelände der ehemaligen »Kamloops Indian Residential School« vor einiger Zeit gefunden worden waren. Egerson gilt als einer der Begründer des Schulheimsystems in Kanada, das Indigene zwangsweise in die weiße Mehrheitsgesellschaft integrieren sollte. (jW)