Christian Grube/imago images Anhaltende Anklage: Transparent erinnert an die in ihren Zellen gestorbenen Amad Ahmad und Oury Jalloh (Leipzig, 7.6.2020)

Die Kampagne »Death in Custody« wurde vor etwa zwei Jahren anlässlich der »Black Lives Matter«-Proteste gegründet. Sie dokumentieren Todesfälle von schwarzen Menschen sowie People of Color in Polizeigewahrsam und untersuchen die Begleitumstände. Welche weiteren Ergebnisse konnten Sie seit dem Zwischenstand vor einem Jahr herausfinden?

Als wir vergangenes Jahr einen Zwischenstand unserer Recherche veröffentlichten, hatten wir 159 Todesfälle in der BRD zusammengetragen. Mittlerweile dokumentieren wir 185. Das liegt zum einen daran, dass weitere Menschen getötet wurden, wie Qosay Sadam Khalaf, der im März 2021 infolge eines Polizeieinsatzes in Delmenhorst gestorben ist. Andere Todesfälle liegen schon weiter zurück und sind uns erst jetzt bekanntgeworden. Zunehmend bestätigen sich die bereits festgestellten Muster: Immer wieder kommt es zu Kriminalisierungen der Getöteten, zur Verhinderung der Aufklärung, zur Verschleppung juristischer Beschwerdeverfahren.

Ihre Recherche soll auch Erkenntnisse über rassistische Gewalt in Gefängnissen und Psychiatrien liefern. Was haben Sie speziell in diesem Bereich herausgefunden, zu dem die Öffentlichkeit so gut wie keinen Zugang hat?

Zu Fällen von Diskriminierung und Gewalt in Gewahrsam haben auch wir von außen nur wenig Zugang. Das Machtgefälle, das ohnehin zwischen staatlichen Institutionen und einzelnen Personen existiert – besonders wenn diese marginalisierten Gruppen angehören –, wird in geschlossenen Einrichtungen verstärkt, in denen der Tagesablauf streng reglementiert ist sowie eine ständige Kontrolle durch Wachdienste und Personal stattfindet. Wachleuten und Betreuungspersonal kommt in Konfliktsituationen eine hohe Deutungsmacht zu. Es mangelt in der Regel an unabhängigen Zeugen. Wichtig ist, wirklich unabhängige Beschwerdestellen zu etablieren, an die sich Betroffene von Diskriminierung und Gewalt vertrauensvoll wenden können und Schutz erfahren. Hier sind die politischen Instanzen in der Verantwortung.

Im Fall Ferhat Mayouf, der im Juli 2020 im Gefängnis Moabit bei einem Zellenbrand ums Leben kam, machten Mithäftlinge auf Widersprüche in der Behördenversion zu den Todesumständen aufmerksam. Können Sie etwas zu diesem Todesfall und aktuellen Entwicklungen sagen?

Der Tod von Ferhat Mayouf wurde von der JVA umgehend in der Öffentlichkeit als »Suizid« eingeordnet. Die JVA streitet jegliche Verantwortlichkeit dafür ab. Dieser Darstellung widersprechend gibt es Zeugenaussagen von solidarischen Mitgefangenen, dass Ferhat Mayouf in seiner brennenden Zelle minutenlang verzweifelt um Hilfe gerufen und gegen seine Zellentür geklopft habe. Auf dem Gefängnisflur anwesende Wärter seien untätig geblieben. Als die Zellentür schließlich geöffnet worden sei, habe Ferhat Mayouf nicht mehr gelebt. Die solidarischen Mitgefangenen wurden mit Schikanen wie Zellenrazzien, Körperdurchsuchungen und Abstellen der Heizung überzogen. Nun kämpfen die Angehörigen mit anwaltlicher Unterstützung um Aufklärung. Zum Jahrestag seines Todes kommen wir in Gedenken am 23. Juli zusammen und demonstrieren gegen das tödliche und repressive Knastsystem.

Ihnen geht es nicht nur um die externe und unabhängige Kontrolle der Polizei. Langfristig müsse das Ziel »Defund the Police!« lauten, heißt es in einer Erklärung. Was ist mit dem Slogan gemeint?

Im Zuge des transnationalen Aufstrebens von »Black Lives Matter« gewinnen die transformativen Lösungsansätze antirassistischer Communities und Bewegungen in bezug auf strukturellen Rassismus und rassistische Polizeigewalt an Popularität. »Defund the Police« ist Teil davon und zielt darauf ab, die öffentlichen Mittel, die in den Polizeiapparat gesteckt werden, in den sozialen und gesundheitlichen Bereich zu überführen.