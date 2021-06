NRW-CDU wählt Liste für Bundestagswahl

Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische CDU zieht mit Ministerpräsident Armin Laschet als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September. Nach dem Vorstand waren am Sonnabend auch die Landesvertreter in Düsseldorf mit 99,1 Prozent der Stimmen dafür. Listenplatz zwei ging an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek mit 94,4 Prozent, Platz drei an Ralph Brinkhaus mit 98,3 Prozent. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurde mit 97,4 Prozent auf den vierten Platz gewählt. (AFP/jW)