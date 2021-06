NATO startet »Baltops«-Übung

Mc1 Kyle Steckler/U.S. Navy/Planet Pix viaZUMA Press/Imago Das Baltops-Manöver im vergangenen Jahr (8.6.2020)

Die NATO hat am Sonntag ein größeres Manöver im Ostseeraum begonnen. Bis zum 18. Juni beteiligen sich 40 Marineeinheiten, 60 Flugzeuge und rund 4.000 Soldaten an der Übung »Baltops«, wie das Presse- und Informationszentrum der Marine in Kiel mitteilte. Mit dabei sind neben 16 Mitgliedern des Kriegsbündnisses auch Schweden und Finnland. Das Manöver sollte in den dänischen Meerengen beginnen und sich dann weiter nach Osten verlagern.

Zum ersten Mal werde die Übung auch Taktiken gegen Cyberangriffe einbeziehen. An der Küste Litauens sei eine Landeoperation geplant. »In diesem Jahr feiern wir die 50. ­Baltops, eine Übung, die die Grundlage für unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit bildet«, erklärte der befehlshabende US-Vizeadmiral Gene Black. Das Manöver findet bereits seit 1971 regelmäßig im Ostseeraum statt.

Pünktlich zum Auftakt des Manövers rüstete NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der Welt am Sonntag auch rhetorisch weiter gegen Russland und Belarus auf. »Wir sind natürlich bereit, im Ernstfall jeden Alliierten zu beschützen und zu verteidigen gegen jede Art von Bedrohung, die von Minsk und Moskau ausgeht«, erklärte der Chef des Kriegsbündnisses. Die NATO-Mitglieder seien »über die engere Zusammenarbeit« zwischen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko in den vergangenen Monaten »ernsthaft besorgt«. Die Lage in Belarus stehe zudem auf der Tagesordnung beim NATO-Gipfel in zwei Wochen.

Auch China müsse künftig noch stärker in den Fokus der NATO ­rücken. »Wir stellen fest, dass Russland und China neuerdings immer stärker zusammenarbeiten, sowohl politisch als auch militärisch«, erklärte Stoltenberg gegenüber Welt am Sonntag. Das sei eine »neue Dimension und eine ernsthafte Herausforderung«. Teil der neuen NATO-Agenda mit dem Titel »NATO 2030« werde daher auch eine engere Zusammenarbeit mit den Ländern im pazifischen Raum sein, die »für gemeinsame Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Multilateralismus einstehen«, sagte Stoltenberg. (dpa/jW)