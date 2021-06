Für die Schwächsten reicht’s

Martin Wagner/imago images »Nächster Totalausfall«: Für etwa eine Milliarde Euro soll Jens Spahns Ressort unbrauchbare Schutzmasken bestellt haben

Als Jens Spahn (CDU) am vergangenen Freitag beim Treffen der G-7-Gesundheitsminister in Oxford auftrat, ging er auf Nummer sicher. Nachdem die Bundesregierung Großbritannien wegen der Ausbreitung einer zunächst in Indien entdeckten Mutation des Coronavirus als Virusvariantengebiet eingestuft hatte, zog er über eine FFP-2-Maske noch eine weitere Mund-Nasen-Bedeckung (MNS) aus Stoff mit dem G-7-Logo drauf.

Optimalen Schutz vor Ansteckung gönnt der Bundesgesundheitsminister allerdings nicht jedem. Laut Recherchen des Spiegel hat Spahn im Frühjahr 2020 für etwa eine Milliarde Euro mit Mängeln behaftete Masken bestellt und geliefert bekommen, die selbst die zu diesem Zeitpunkt aufgeweichten EU-Prüfverfahren nicht durchlaufen haben. Sein Ministerium soll, nachdem das Arbeitsministerium sich geweigert habe, sie in Verkehr zu bringen, versucht haben, die Schrottmasken an »Hartz- IV-Empfänger, Behinderte oder Obdachlose loszuschlagen«, wie es in dem Magazin heißt. Die Masken nachzutesten dauere zu lange, dann sei eine »kostenfreie zeitnahe Belieferung« dieser Menschen »nicht mehr realistisch«, habe das Gesundheitsressort geschrieben.

Die MNS der Firma Yi Cheng hätten nicht das von der Zentralstelle der Bundesländer für Sicherheitstechnik im März 2020 eingerichtete Schnellverfahren zum Test durchlaufen und könnten somit ein »erhebliches Gesundheitsrisiko« darstellen und »falsche Sicherheit« vortäuschen. Umso unverfrorener ist es, dass das Gesundheitsministerium auch versucht habe, die Masken an Kliniken abzugeben, für die die Behörde direkt zuständig ist. Hunderte Millionen dieser MNS sollen nun in der nationalen Notreserve des Bundes eingelagert werden und laut den Verhandlungen zwischen Arbeits- und Gesundheitsministerium nach Ablauf des Verfallsdatums der Müllverbrennung anheimfallen. Spahns Ressort bemühte sich am Wochenende nach Kräften, die Berichterstattung über den Maskenskandal zu diskreditieren und die Vorwürfe zu zerstreuen, kam aber nicht über Allgemeinplätze hinaus – beim Ankauf von medizinischem Material »in der damaligen Notlage« sei »strikt auf Qualität geachtet« worden.

Es sei Spahns »nächster Totalausfall«, erklärte der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann, Sprecher für Inklusion und Teilhabe der Fraktion Die Linke. »Die Gedankenspiele, nutzlose Masken an Menschen mit Behinderung, Hartz-4-Empfangende oder Obdachlose zu vergeben ist an Zynismus kaum zu übertreffen«, sagte Pellmann weiter. Er sei fassungslos über die »Skrupellosigkeit«, mit der »vermeintlicher Abfall den Schwächsten als Gesundheitsschutz verkauft« werden sollte.

Die Sozialdemokraten nutzten den neuesten Skandal um die Beschaffung von Schutzmasken nun für Attacken gegen den Koalitionspartner, obwohl das SPD-geführte Arbeitsministerium laut Spiegel frühzeitig über die Pläne des Gesundheitsministers zur Vergabe der zweifelhaften MNS informiert war. Der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans forderte in Bild am Sonntag CDU-Chef Armin Laschet auf, Spahn zu entlassen. Doch der hat offenbar trotz zahlreicher Verfehlungen – etwa ominöse Spendendinner trotz Pandemielage, Ausforschung von Journalisten, die über seine Immobiliengeschäfte recherchierten, und unrealistische Versprechungen zum Verlauf der Impfkampagne – weiterhin Rückhalt in der Union. Am Sonnabend wurde Jens Spahn mit 97,4 Prozent der Stimmen für den vierten Platz der NRW-Landesliste für die Bundestagswahl auserkoren.