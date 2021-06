Sbrinz ist kein Druckfehler, sondern ein Schweizer Käse aus der Familie der Extrahartkäse. Er zählt zu den ältesten Rohmilchkäsesorten Europas und wird traditionell in Handarbeit in Kupferkesseln hergestellt, vor allem in den Kantonen Luzern, Obwalden und Nidwalden. Hauptkonsumenten sind die Schweizer selbst, ein Teil wird nach Norditalien exportiert.

Mindestens 16 Monate muss der Sbrinz vor dem Verkauf gelagert werden. Erst dann hat er seine typisch kristalline, brüchige Konsistenz, vergleichbar mit der des Parmesans. Doch frühestens als Zweijähriger darf er auf den Tisch, Kenner schätzen gar die Würze eines fünfjährigen Exemplars. In der Landessprache spricht man ihn »Schbrienz« aus, die Betonung liegt auf dem i. Als Namensgeberin drängt sich die Stadt Brienz auf. Sie liegt im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli des Schweizer Kantons Bern und war im Mittelalter Hauptumschlagplatz des Käses.

Nutzloses Wissen hat einen praktischen Sinn:

Mangold-Quiche à la Sbrinz

Für die Füllung 750 g bunten Mangold putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Stiele aus den Blättern schneiden und quer in 1 cm breite Streifen schneiden. Blätter trocken schleudern, längs halbieren und quer in fingerbreite Streifen schneiden. Zwei Schalotten fein würfeln, eine Knoblauchzehe fein hacken.

Zwei EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Mandgoldstiele bei starker bis mittlerer Hitze 5 Minuten unter Rühren braten. Schalotten zugeben, bei mittlerer Hitze 2 Minuten mitbraten. Knoblauch untermischen. Mangoldblätter portionsweise zugeben und bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten mitdünsten. Mangold mit etwas Salz, einem halben TL Muskatpulver und einem halben TL Cayennepfeffer würzen.

Für den Teig 250 g Dinkelmehl, 1 TL Weinsteinbackpulver und 1 TL Salz in einer Schüssel mischen. In einer anderen Schüssel 150 g Magerquark, ein Bioei und 6 EL Rapsöl mit den Knethaken eines Handrührgeräts verrühren. Auf die Masse die Mehlmischung sieben und alles zu einem glatten Teig verkneten. 50 g Haselnussblättchen mit den Händen unterkneten. Teig zu einer Kugel formen, flach drücken und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche rund ausrollen (ca. 40 cm Durchmesser). Dann auf ein mit Backpapier bedecktes Backblech legen. 50 g Sbrinz (ersatzweise alten Gouda) auf den Teig streuen, dabei rundum einen 6 cm breiten Rand frei lassen.

Weitere 50 g Sbrinz unter den Mangold mischen und auf dem Teig verteilen, dabei den Rand frei lassen. Teigrand mit Hilfe des Backpapiers vorsichtig auf die Füllung klappen. Zwei Bioeier mit einem weiteren Eigelb und 100 ml Schlagsahne sowie einer Prise Salz verquirlen und sorgfältig über die Füllung verteilen.

Quiche im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Gas: Stufe 3, Umluft: 180 Grad) auf der zweiten Schiene von unten 35 Min. goldbraun backen. Vor dem Anschneiden 10 Min. ruhen lassen. Dazu trockenen Weißwein.

Vom türkisblauen Brienzersee aus empfiehlt sich eine Sportwanderung zu den Rohstofflieferantinnen des Käses, den Kühen auf den Alpweiden der Gemeinde Brienz Rotschalp, Planalp, Hinterburg, Axalp und Tschingelfeld (im Durchschnitt 1.600 m ü. M.).