Große Liebe

Der Hamburger Konzertveranstalter Karsten Jahnke hat am Donnerstag in Hamburg für sein Lebenswerk den Deutschen Jazzpreis erhalten. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury »das jahrzehntelange Wirken eines großen Musikliebhabers und -kenners für den Jazz in Deutschland«. Seit mehr als 60 Jahren veranstaltet der 83jährige Konzerte. 1972 gründete er die Karsten-Jahnke-Konzertdirektion. Er initiierte Konzertreihen wie »Jazznights« oder »Jazz Today« und Festivals wie »Elbjazz«. (dpa/jW)