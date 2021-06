In Hitlers Labyrinth

imago images/United Archives Warum die Zeitverschwendung? Verkaufsschlager Hitler (Paris, 1940er)

Der Pariser Tageszeitung Libération war das Thema so wichtig, dass sie es am Dienstag auf die Titelseite setzte: Adolf Hitlers selbstentblößende Schrift »Mein Kampf«, die der Verlag Fayard einen Tag später als kritische Edition in französischer Übersetzung veröffentlichte. Fast zehn Jahre lang beugten sich bis zu 50 Geschichtsforscher über den monströsen Schinken mit seinen 800 Seiten, stritten über Sinn und Ziel der jetzt vorliegenden Ausgabe, verließen bisweilen das Ensemble hoch angesehener, engagierter Historiker und kamen zurück, weil es galt, endlich auch in Frankreich einen Weg durch den labyrinthischen, sprich verworrenen Duktus des späteren Diktators zu finden und die angebliche »Bibel« des Nazismus zu entmystifizieren. Am Ende bleiben die Meinungen über das für 100 Euro zu erwerbende Resultat der »Fronarbeit«, wie der Pariser Forscher Christian Ingrao seinen Beitrag zum 896 Seiten langen Werk und dessen 3.000 Anmerkungen nannte, durchaus geteilt.

Was Ingrao, der am Dienstag mit junge Welt sprach, im Ergebnis für einen »neuen Zugang zum Text des Verfassers« und zu »einer Masse von Informationen im Kontext« der kritischen Edition hält – eine Fundgrube für Forscher, Lehrer und Studenten also –, schien seinem Kollegen und Freund Johann Chapoutot ein weitgehend sinnloser Zeitvertreib. In Libération fand er strenge Worte für eine Arbeit, an die auch er zunächst geglaubt hatte: »Für die Beurteilung des Nazismus ist ›Mein Kampf‹ ohne jedes Interesse. Alle Spezialisten, die an dem Fayard-Projekt mitgewirkt haben, wissen das. Warum also die Zeitverschwendung?«

Die Frage Chapoutots führt zurück in die jüngere französische Geschichte. »Mein Kampf« war kein auf die deutsche Sprache und Gedankenwelt des Autors beschränkter Erguss eines schriftstellernden Häftlings der Festung Landsberg. Unter dem Titel »Mon Combat« hatten sich auch die französischen Faschisten des Buches bemächtigt; die »Action française« publizierte es 1934 im eigenen Verlag Nouvelles Editions Latines – ohne Hitlers Genehmigung allerdings, der als Autor und Privatmann gegen die Veröffentlichung klagte. Erst vier Jahre später durften auch die Gesinnungsgenossen unter dem Titel »Ma Doctrine« (meine Lehre) eine autorisierte Fassung auf den durchaus interessierten Büchermarkt des Landes werfen; gestrichen hatten die Lektoren zwar die antifranzösischen Anwürfe Hitlers, sein antisemitisches Geplärre zum großen Teil aber stehenlassen.

Das im Nachkriegsdeutschland verbotene Buch verschwand nie aus den Schlagzeilen – vor allem eben deshalb, weil eifrige Bonner Politiker es in den 50er und 60er Jahren lieber auf den Index setzten, als sich mit Hitlers Werk und der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen. Erst 2016, als Hitlers nach Kriegsende an den Freistaat Bayern übergegangene Autorenrechte erloschen, konnte das Münchner Institut für Zeitgeschichte (IfZ) eine kritische Ausgabe herausbringen: Zwei Bände, sechs Kilo Gewicht, 3.500 Anmerkungen, Erstauflage 4.500 Exemplare. In den folgenden Jahren verkaufte sich die Arbeit der deutschen Forscher mehr als 100.000mal, stand wochenlang auf den Bestsellerlisten der bürgerlichen Presse und wird – auch auf Wunsch der Bundesregierung – im Schulunterricht verwendet.

Die französischen Historiker waren nicht ganz so bienenfleißig wie die deutschen Kollegen. Für das Ergebnis ihrer Arbeit fanden sie den unheilschwangeren Titel »Historiciser le mal« (das Böse geschichtlich betrachten), Hitlers schreiende Überschrift »Mein Kampf« schaffte es nur in die Unterzeile. Den ganz anderen »Kampf« der Franzosen unter dem Vorsitz zunächst des Pariser Science-Po-Professors Anthony Rowley und des Verlagschefs Olivier Nora beschrieb Christian Ingrao am Dienstag so: Nach dem unerwarteten Tod Rowleys – er starb im Alter von nur 59 Jahren – habe er selbst sich aus dem Projekt zurückgezogen. Allerdings nur, um später ins Ensemble zurückzukehren. »Das Zusammentreffen zweier Ereignisse«, sagt Ingrao heute, »nämlich die Ankunft Florent Brayards (Historiker, Spezialist für Nazismus, HGH) an der Spitze des Projekts und ein Brief Jean-Luc Mélenchons an den Verlag«, habe ihn in den Fron der Hitler-Übersetzung zurückgetrieben.

In der Tat hatte Mélenchon den Verlag Fayard im Oktober 2015 barsch aufgefordert, eine neue Veröffentlichung der Kampfschrift zu unterlassen. Ingrao hatte in Libération geantwortet. »Weder die Todesfabriken noch die mobilen Einsatzgruppen wurden in ›Mein Kampf‹ angekündigt; es ist ganz einfach falsch zu denken, man könne durch die bloße Lektüre des armseligen Pamphlets des österreichischen Häftlings Zugang finden zur Realität des Nazismus und des Genozids.« Eine Erkenntnis, die Ingrao bereits bei seiner eigenen Forschung über die Kriegsverbrechen der Wehrmacht verinnerlicht hatte: »Praktisch keine Rolle« habe »Mein Kampf« für seine Studien und Veröffentlichungen gespielt. »Ich musste daher wirklich überzeugt davon sein, dass (die Fayard-Übersetzung) für andere von großem Nutzen sein würde.«