imago images/NurPhoto Bald dürfen wir Restaurants, Kinos und Theater besuchen und sogar hineingehen, wenn es regnet. Oder dahin in den Urlaub fahren, wo es nicht regnet

Es ist wohl vorbei und fast alles schon gesagt. Dieser Tagebucheintrag wird der 30. seit Beginn des grauen Winterlockdowns sein, den diese fabelhafte Zeitung druckt, und der letzte. Die dritte Coronawelle verendet, der Monsun ist auch vorbei, und die Sonne scheint wieder. Die mühsam zusammengeschusterten Pandemieregeln werden hektisch außer Kraft gesetzt, fast überall kann man schon einkaufen, ohne dabei in der Nase bohren zu müssen. Bald dürfen wir Restaurants, Kinos und Theater besuchen und sogar hineingehen, wenn es regnet. Oder dahin in den Urlaub fahren, wo es nicht regnet.

Bevor die Musik aufhört zu spielen, hat die Bundesregierung mit ihrer Testkampagne noch schnell eine Milliarde unter notleidende Apotheker, Sozialkonzerne und Kleinkriminelle gebracht. Wie ein gründliches Rechercheteam herausgefunden hat, darf jeder nach einem Fax ans Gesundheitsamt und einer Stunde Ausbildung ein Testzentrum eröffnen und anschließend ungeprüft Phantasiezahlen abliefern. An der Kasse der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es 18 Euro für einen Test.

Nehmen wir als Beispiel das Testzentrum vor dem Roller-Markt in Köln-Marsdorf. An einem Tag ließen sich dort rund 80 Leute verarzten, abgerechnet wurden aber 977, macht 17.586 statt 1.440 Euro. Das hätten wir uns spahn können? Ach wo, Qualität kostet, und das Ergebnis ist entscheidend: Insgesamt wurden in Köln-Marsdorf in der Woche vom 17. bis 23. Mai angeblich 9.200 Menschen getestet – und kein einziger war positiv! Na bitte. Macht 165.600 Euro.

Aber genug davon. Es ist vorbei, hoffen wir, und wir leben noch. Andere mussten sterben oder leiden an üblen Langzeitfolgen, viele Existenzen wurden vernichtet. Jetzt wird es wieder Arbeit geben in Gastronomie, Einzelhandel, Kultur. Die ausgelagerten Bürokraten und Netzarbeiter müssen aus dem Homeoffice zurück ins Büro, und die Kinder dürfen in die Schule. Und was bleibt?

Ein Haufen Schulden, die Jeff Bezos und die Lufthansa-Aktionäre nicht bezahlen werden. Und das, was wir gelernt haben: Wir haben gehört, dass die Gesundheitsversorgung in öffentliche Hände gehört, und sie wird ein Geschäft bleiben. Wir haben Paketboten durch die Straßen und Pflegerinnen durch die Krankenhäuser hetzen sehen und zucken mit den Schultern. Wir werden trotz Steuerbetrug, miserablen Arbeitsbedingungen und Union Busting weiter Amazon mit Geld fluten und dem stationären Handel den Rest geben. Ja, so sind wir. Die Riechgliedvorzeiger im Bus sind nicht die einzigen, die sich rücksichtslos verhalten.

Auch an unserer missratenen Regierung sind wir schuld und kein anderer, wir haben sie gewählt. Und die von uns, die bei Union, SPD und Grünen Mitglied sind, haben sich die Kandidaten Laschet, Scholz und Baerbock selbst ausgesucht. Himmel! Wenn die drei bei einem Talentwettbewerb in einer Provinzgaststätte auftreten müssten, würden die Leute sie von der Bühne schießen.

Warum hören wir nicht damit auf, Idioten, Lügner und Kriminelle zu wählen? Warum verzichten wir nicht endlich auf das Überflüssige, das wir für Wohlstand halten, wenn es doch anders nicht geht? Wann werden wir unbequem, anstatt dieses ganze Elend nur zu bedauern? Machen bei der Klimabewegung mit oder in einer Basisgewerkschaft? Und/oder gehen in eine dieser grässlichen Parteien und deren seelenlosen Fertigfunktionären auf den Sack? Wann zwingen wir die Politik, das Notwendige zu tun, anstatt über irgend etwas zu fabulieren, das man gerade gut verkaufen kann?

Heute wäre ein guter Tag, damit anzufangen. Das wollte ich am Ende der ganzen Geschichte noch gesagt haben.