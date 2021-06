Marwan Naamani / dpa An die ersten Chargen Coronaimpfstoff kamen weniger kaufkräftige Staaten kaum ran (Beirut, 14.2.2021)

Das Bündnis »Solidarisch geht anders!«, bestehend aus 60 Organisationen fordert »Raus aus der Krise – nicht zurück« und kündigt eine gesundheitspolitische Aktionswoche vom 8. bis 16. Juni an. Was ist geplant?

Ab Dienstag wird es in vielen Städten bundesweit Aktionen zur Gesundheitspolitik geben. Wir fordern globale Patentfreiheit für Impfstoffe und lebensnotwendige Medikamente. Dies muss jetzt während der Pandemie geregelt werden. Die Bundesrepublik und die EU-Kommission haben die Verhandlungen über das 1995 in Kraft getretene Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, kurz Trips, bisher blockiert – ein Abkommen über handelsbezogene Aspekte sogenannten geistigen Eigentums. Wir fordern, diesen Patentschutz auf die Vakzine auszusetzen, damit letztere auch in ärmeren Ländern der Welt hergestellt werden können und dadurch schneller mehr davon zur Verfügung steht. Impfstoffe dürfen nicht wie Almosen vergeben werden. Es kann nicht sein, dass nur reiche Länder sie produzieren und nutzen können und Menschen sterben müssen, nur damit die Pharmaindustrie satte Gewinne einstreichen kann. Zudem fordern wir eine solidarische Krankenversicherung für alle sowie die Privatisierung und Gewinnorientierung im Krankenhaus und bei der Forschung zu stoppen.

Weshalb hat sich »Ende Gelände« dem Bündnis angeschlossen?

Ende Gelände kämpft für Klimagerechtigkeit und für eine Welt, in der Menschen nicht aufgrund ihres Geburtsortes unter Rassismus und Diskriminierung leiden müssen. Nur weil Menschen anderswo ökonomisch schwächer gestellt sind als in reichen Industrieländern, kann es nicht sein, dass sie jahrelang auf Impfstoffe warten müssen. Dieses Gesundheitssystem diskriminiert nach einem Nord-Süd-Gefälle sowie innerhalb einzelner Länder nach einem Zweiklassensystem. Durch sinnlose Profitlogik wird das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit mit Füßen getreten. Aber aus der Pflegebedürftigkeit und dem Bedarf an Impfstoffen von Menschen darf eben kein Kapital geschlagen werden.

Ende Gelände führt üblicherweise Aktionen zivilen Ungehorsams durch – auch in dem Zusammenhang?

Es werden keine Massenaktionen zivilen Ungehorsams sein, wie man sie aus dem Kohlerevier kennt. Unsere Ortsgruppen denken sich kreative Protestformen an verschiedenen Orten aus und werden diese gemeinsam mit lokalen Bündnissen ausführen. Alle können mitmachen. Wir rufen dazu auf, sich selber oder eine ganze Gruppe zu photographieren, mit Statements zu »Menschenleben sind wichtiger als Profite«.

Wen sehen Sie für die Thematik verantwortlich?

Wir kämpfen gegen dieses kapitalistische System, das der Pharmaindustrie exorbitante Gewinne zuerkennt, es zugleich aber ermöglicht, dass die Pflegekräfte ausgebeutet werden. Es muss Druck entstehen. Die Gesellschaft muss zeigen, dass sie den ungerechten sogenannten Patentschutz nicht akzeptiert. Auch Konzerne müssen in die Pflicht genommen werden, denn die Impfstoffe sind mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler überhaupt erst entstanden. Diese kollektive Förderung zu privatisieren, mag im Sinn kapitalistischer Logik sein. Wir appellieren aber an die Pharmakonzerne, das zu unterlassen.

Gibt es bei so einem breiten Bündnis auch Differenzen – wird sich darüber auseinandergesetzt?

Nein, es gibt nur verschiedene Schwerpunkte. Das Bündnis teilt Erfahrungswerte und Perspektiven auf das Geschehen miteinander. Ende Gelände kämpft vor allem für Klimagerechtigkeit, aber auch für Zugänge zum Wohlstand für alle. Der Wachstumszwang muss auf der ganzen Welt gestoppt werden. Ob beim »Walk of Care« am 9. und 16. ­Juni vor dem Gesundheitsministerium in Berlin oder am 11. Juni, wenn die Krankenhausbewegung am Charité-Campus ihre Forderungen übergibt: Wir schließen uns den Kämpfen der Beschäftigten der Gesundheitsbranche an.