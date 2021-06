Iran: Khamenei kritisiert Kandidatenausschluss

Teheran. Irans religiöser Führer hat den Ausschluss mehrerer renommierter Kandidaten für die Präsidentenwahl in zwei Wochen kritisiert. »In dem Prozess wurde einigen aussortierten Kandidaten Unrecht getan«, sagte Ajatollah Ali Khamenei am Freitag im Staatsfernsehen. Im Iran würden sowohl die Prinzipien des Islam als auch die der Demokratie gelten, sagte Khamenei, der laut Verfassung in allen strategischen Belangen das letzte Wort und Vetorecht hat. Es wird erwartet, dass nach Khameneis Kritik die Aussortierungen nun revidiert werden. (dpa/jW)