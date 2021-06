Indonesien: Rohingya nach Flucht angekommen

Jakarta. Nach Monaten auf See sind Dutzende Geflüchtete der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar in Indonesien angelandet. Die 81 Angehörigen der Volksgruppe, die in ihrer Heimat verfolgt wird, hätten am Freitag die muslimische Region Aceh auf Sumatra erreicht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Antara. Unter ihnen seien 49 Frauen und elf Kinder. Einer der Flüchtlinge sagte demnach, ursprünglich seien 90 Personen an Bord gewesen, aber neun seien auf der Flucht gestorben. (dpa/jW)