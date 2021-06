USA: Pence distanziert sich von Trump

Washington. Der ehemalige US-Vizepräsident Michael Pence hat sich mit Blick auf die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar von Expräsident Donald Trump distanziert. Trump und er hätten seit dem Abschied aus der Regierung viel gesprochen, »und ich weiß nicht, ob wir jemals einer Meinung sein werden mit Blick auf den Tag«, sagte Pence am Donnerstag abend (Ortszeit) bei einer Rede im US-Bundesstaat New Hampshire. Aber er werde immer stolz darauf sein, was Trump und er gemeinsam in der Regierung für das amerikanische Volk erreicht hätten. (dpa/jW)