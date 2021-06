Jerusalem: Honduras will Botschaft eröffnen

Tegucigalpa. Honduras will seine Botschaft in Israel spätestens Ende Juni von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Der bereits seit längerem angekündigte Schritt werde im Laufe des Monats erfolgen, erklärte Präsident Juan Orlando Hernández am Donnerstag (Ortszeit). Das mittelamerikanische Land versucht seit längerem, engere Beziehungen zu Israel zu knüpfen. 2019 hatte es bereits ein diplomatisches Büro in Jerusalem eröffnet. Im Gegenzug will Israel eine diplomatische Vertretung in Tegucigalpa eröffnen. »Wir werden formalisieren, was wir bereits Schritt für Schritt vorgenommen haben, nämlich die Einrichtung unserer Botschaft in Jerusalem«, sagte Hernández. Der Schritt werde Honduras im »Agrarbereich, im Innovationsbereich und im Tourismus stärken«. (AFP/jW)