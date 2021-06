In Etappen

imago images/Peter Endig Nach über 30 Jahren: Zeit für die Verkürzung des Werktages in Ostdeutschland ist es längst (Leipzig, 15.3.2021)

Bis Ende des Monats soll der Fahrplan stehen. Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen (IGM BBS), erläuterte am Donnerstag in einem Videopodcast die Pläne zur Angleichung der Ost-West-Arbeitsbedingungen in der Branche – denn: Auch über 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die BRD malochen Beschäftigte im Osten drei Stunden länger als ihre Westkollegen. Konkret: 38 statt 35 Stunden. Unbezahlt, versteht sich.

Eine Kontroverse, die in der im Frühjahr beendeten Tarifrunde eine Rolle spielte, vor allem in Ostdeutschland. »Wir haben es nach so vielen Jahren der Auseinandersetzung um diese Frage geschafft, die Arbeitgeberverbände in Bewegung zu setzen«, betonte Dietze am Freitag gegenüber jW. Zuvor hatte die regionale IGM teils ganztägige Warnstreiks in Betrieben organisiert, um den Druck auf die Kapitalseite zu erhöhen.

Der Teilerfolg: Mittels eines »tariflichen Angleichungsgeldes«, wie es etwas kryptisch genannt wurde, sollen die Werkzeiten nun angepasst werden. Und zwar in drei Schritten. Die »Sozialpartner« verhandeln zunächst einen tariflichen Rahmen für die Angleichung, anschließend, ab Juli des Jahres, vereinbaren die Betriebsparteien Angleichungsschritte im Unternehmen, die, so Phase drei, wiederum im Verlauf des Jahres 2022 von den Tarifvertragsparteien ausgewertet würden. Dazu Dietze: »Auf diese Weise setzen wir Betrieb für Betrieb mit jeweils passgenauen Angleichungslösungen die Fläche zusammen.« Ein Prozedere, das einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen dürfte, »fünf bis sechs Jahre«, räumt Dietze ein.

Entsprechend gelassen wirkt Carsten Brönstrup, VME-Abteilungsleiter Presse und Kommunikation. Ganz grundsätzlich, sagte er am Freitag auf jW-Anfrage, müsse er etwas klarstellen: »In der Verhandlungsverpflichtung, die wir mit der IGM BBS geschlossen haben, geht es nicht um ein tarifliches Angleichungsgeld oder wie immer man es auch nennen will.« Statt dessen gehe es um eine Tarifregelung, die, wie er unterstreicht, freiwillige Betriebsvereinbarungen zur Angleichung ermögliche und Kompensationsleistungen vorsehe. »Was dabei herauskommen wird, werden die Verhandlungen zeigen.« Konkret klingt anders.

Und überhaupt: Bedeuten unterschiedliche Betriebslösungen zu verschiedenen Zeiten nicht neue Differenzen unter Ostmetallern? Die Gefahr sieht Gewerkschafterin Dietze nicht. »Vereinbarte Grenzziehung und Regelsetzung werden dazu führen«, erklärt sie, »dass eine Bandbreite möglicher Lösungen umrissen ist«. Das heißt? Kein Unternehmer könne beim Stufenplan in Sachen Arbeitszeiten seiner Beschäftigten machen, was er will.