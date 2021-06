EU hält an Mali-Einsatz fest

Brüssel. Frankreichs Entscheidung für ein Aussetzen von Militäroperationen in Mali soll nicht zwangsläufig Auswirkungen auf die EU-Einsätze in dem westafrikanischen Staat haben. Wie es mit den Einsätzen weitergehe, hänge von den Entwicklungen vor Ort ab, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Dienstes am Freitag in Brüssel mit. Man verfolge die Lage und passe darauf basierend die Aufstellung der Einsätze an. An den französischen Militäroperationen seien die Kräfte der EU nicht beteiligt. (dpa/jW)